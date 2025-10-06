BMW спира производството на три модела

Кои са те

Появата на новото BMW iX3 бележи началото на ерата Neue Klasse на баварската компания, която ще представи не по-малко от 40 нови или преработени модела до 2027 г.

Не всички обаче ще оцелеят, защото три дългогодишни модела се изтеглят от производство. Започвайки с купе-кросоувъра X4, настоящото поколение се появи през 2018 г. и беше преработено през 2021 г. X3 пък получи ново поколение през 2024 г., но BMW реши да не създава купе SUV аналог с двигател с вътрешно горене. Това решение запечата съдбата на X4, като по-малкият X2 пое ролята на непряк заместник. В същото време слуховете сочат, че на хоризонта е изцяло електрически iX4, вероятно разработен на същата платформа Neue Klasse като iX3, пише "24 часа".

Тази новина за Х4 беше потвърдена от говорител на BMW пред германското списания Auto Motor Und Sport. "BMW X4 в момента се предлага само с вариантите на двигателите 20d, 30d и M40d. Бензиновите двигатели вече няма да се произвеждат от 30 септември 2025 г.", признават от компанията. Гореспоменатите дизелови варианти ще престанат да се произвеждат през ноември 2025 г.

Друга жертва, също тихо потвърдена чрез конфигуратора, е по-старата Серия 8. Пуснато за първи път през 2018 г., флагманското купе беше леко обновено през 2022 г. и получи по-модерни технологии, въпреки че никога не се продаваше в големи количества. Предлагано като двуврато купе и кабриолет, както и като четириврато Gran Coupe, именно последното привлече повечето купувачи. Серия 8 все още се предлага в САЩ, но моделната 2026 година ще бъде последната. Компанията наскоро представи M850i Edition M Heritage с ограничено производство от 500 бройки по целия свят.

Третото BMW, което е планирано за пенсиониране, е Z4. Двуместният роудстър ще остане в продажба в САЩ и Европа във версии sDrive30i и M40i до моделната 2026 година. Производството обаче би трябвало да приключи в завода на Magna Steyr в Грац през пролетта на 2026 г.

