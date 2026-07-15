Курсът на еврото и долара за 15 юли 2026 г.

Курсът на еврото поскъпва спрямо щатския долар в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1443 долара, което представлява ръст от 0,52 на сто спрямо края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1405 долара спрямо 1,1424 долара в понеделник.