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81.39 $/барел
Bitcoin
$64,199.6
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 15 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 15 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото поскъпва спрямо щатския долар в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котира за 1,1443 долара, което представлява ръст от  0,52 на сто спрямо края на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1405 долара спрямо 1,1424  долара в понеделник. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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