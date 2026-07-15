Дума на деня: Риск мениджмънт

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НСИ: Дефлация през юни и годишна инфлация от 5,4%
Индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1%
Какво е "риск мениджмънт"?
Риск мениджмънтът е процесът по идентифициране, оценка и управление на потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху дейността на една компания или организация. Целта му е да намали вероятността от финансови загуби, оперативни проблеми или други неблагоприятни последици, като същевременно подпомага устойчивото развитие на бизнеса.
Специалистите по риск мениджмънт анализират различни видове рискове – финансови, оперативни, правни, кибернетични, пазарни и репутационни. След оценката им те разработват стратегии за тяхното ограничаване, като въвеждат вътрешни политики, механизми за контрол и планове за реакция при възникване на кризисни ситуации.
Индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1%
Компанията оперира на българския пазар повече от 15 години
Пътниците са призовани да не поставят определени неща в чекирания си багаж