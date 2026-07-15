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БГ Бизнес Дума на деня: Риск мениджмънт

Дума на деня: Риск мениджмънт

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "риск мениджмънт"?

Риск мениджмънтът е процесът по идентифициране, оценка и управление на потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху дейността на една компания или организация. Целта му е да намали вероятността от финансови загуби, оперативни проблеми или други неблагоприятни последици, като същевременно подпомага устойчивото развитие на бизнеса.

Специалистите по риск мениджмънт анализират различни видове рискове – финансови, оперативни, правни, кибернетични, пазарни и репутационни. След оценката им те разработват стратегии за тяхното ограничаване, като въвеждат вътрешни политики, механизми за контрол и планове за реакция при възникване на кризисни ситуации.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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