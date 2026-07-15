Дума на деня: Риск мениджмънт

Какво е "риск мениджмънт"?

Риск мениджмънтът е процесът по идентифициране, оценка и управление на потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху дейността на една компания или организация. Целта му е да намали вероятността от финансови загуби, оперативни проблеми или други неблагоприятни последици, като същевременно подпомага устойчивото развитие на бизнеса.

Специалистите по риск мениджмънт анализират различни видове рискове – финансови, оперативни, правни, кибернетични, пазарни и репутационни. След оценката им те разработват стратегии за тяхното ограничаване, като въвеждат вътрешни политики, механизми за контрол и планове за реакция при възникване на кризисни ситуации.