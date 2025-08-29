Безработните в Германия надхвърлиха 3 млн. души за първи път през последното десетилетие

Кои райони на Германия са най-засегнати?

Германия се изправя пред сериозен проблем на пазара на труда. Броят на безработните в страната надхвърли три милиона души – ниво, което не е достигнато от февруари 2015 г. насам. Според последните данни на Федералната агенция по труда в Нюрнберг, през август безработните са се увеличили с 46 000 спрямо предходния месец, достигайки общо 3,025 милиона души. В сравнение със същия период на миналата година, това представлява ръст от 153 000 души. Така равнището на безработица се покачва с 0,1 процентни пункта до 6,4 процента, показвайки ясно въздействието на икономическото забавяне и сезонната летаргия върху пазара на труда, предава БТА.

Снимка: iStock

Основни причини за увеличението на безработицата през летния период остават отслабената икономическа активност и традиционно по-слабото търсене на работна ръка през ваканционните месеци. Прекратяването на стажантски и обучителни договори допълнително допринася за повишаване на статистиката. Въпреки тези обичайни фактори, тревогата идва от факта, че границата от 3 милиона безработни не е била пресичана от десетилетие, което подчертава уязвимостта на германския трудов пазар на фона на по-продължителни икономически сътресения.

Регионалните разлики в равнищата на безработица са значителни и отразяват различията в икономическото развитие между провинциите. Най-силно засегнати са Бремен с 11,8% и Берлин с 10,5%, докато южните провинции като Бавария (4,2%) и Баден-Вюртемберг (4,7%) продължават да демонстрират стабилност. Тези разлики подчертават структурните дисбаланси на пазара и нуждата от целенасочени политики спрямо регионите с по-висока икономическа уязвимост.

Въпреки мрачната статистика, от Федералната агенция по труда отчитат и леки положителни сигнали. Председателят на Изпълнителния съвет Андреа Налес отбелязва, че макар пазарът все още да е засегнат от икономическия спад в последните години, се наблюдават първи признаци на стабилизация. Потвърждение за това идва и от Института за изследване на заетостта (IAB), чиито анализатори очакват скорошно прекратяване на негативната тенденция и дори ръст на заетостта в идните месеци. Оптимизмът обаче остава предпазлив, тъй като трайната устойчивост на пазара на труда ще зависи от по-широко икономическо възстановяване.

