Без пушене и домашни любимци: Какви са новите правила на плажовете в Сан Себастиан?

Властите в Сан Себастиан предприемат действия за подобряване на състоянието на своите прочути плажове, като целта е те да станат по-чисти, по-спокойни и по-приятни за всички посетители. Нов план, представен от Общинския съвет, предвижда забрана на пушенето на всички плажове, ограничения върху музиката и използването на озвучителна техника, както и нови правила относно достъпа на домашни любимци, предава Euronews.

Снимка: iStock

Пълната забрана за пушене

Сред предложенията най-голямо внимание привлича пълната забрана на тютюнопушенето по плажовете. Данни от проучване на испанската организация AZTI, специализирана в морската среда и хранителния сектор, показват, че фасовете съставляват между 30 и 50 процента от отпадъците, събирани на плажовете в провинция Гипускоа, където се намира и градът Доностия-Сан Себастиан.

„Този обновен нормативен акт отговаря на ясно изразено обществено очакване и цели да подобри съвместното съжителство, качеството на околната среда и общото благосъстояние“, споделя Иниго Гарсия – общински съветник, отговарящ за въпросите, свързани с многообразието, приобщаването и околната среда. Предложените промени стъпват върху съществуващ местен закон, който регулира управлението на отпадъците и замърсените почви, давайки правомощия на общините да ограничават и санкционират пушенето на плажовете.

Домашни любимци и контрол върху шума

Новите разпоредби засягат и собствениците на кучета. През летните месеци домашните любимци ще могат да посещават плажовете в часовия интервал между 21:00 и полунощ – малко преди почистването на плажната ивица. Това ще позволи спокойна и безопасна атмосфера през деня, като същевременно осигури възможност кучетата да се разходят по пясъка вечер. Преди тази промяна, достъпът на кучета до обществените плажове беше разрешен само между 1 септември и 30 май. Наред с това ще бъдат наложени ограничения върху използването на музикални уредби, тонколони и други устройства, излъчващи шум, тъй като досегашните насоки не са били достатъчно ефективни при нарасналия брой оплаквания.

Кога ще бъдат въведени новите правила?

Общественото обсъждане на предлаганите мерки започва на 20 октомври, а окончателното им прилагане се очаква да започне до юни 2026 г., точно преди летния сезон. С новите регулации Сан Себастиан цели да запази плажовете си като символ на естествената красота на баското крайбрежие, като постигне баланс между отдих, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда. Това ще гарантира, че и местните жители, и туристите ще могат да се насладят на морето в комфорт и спокойствие.

