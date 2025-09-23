1 USD
1.66652 BGN
Петрол
65.6 $/барел
Bitcoin
$112,875.0
БГ Бизнес Около гръцки курорт се оформя българска Ривиера

Около гръцки курорт се оформя българска Ривиера

bTV Бизнес екип

Вече във всички заведения в областта има българско меню

Около Кавала се оформя българска Ривиера, разкрива публикация на гръцкото издание Kathimerini и уточнява, че в този район българите масово инвестират в жилища.

Българите от туристи станаха собственици на много недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават медиите като се позовават на информация от брокерски фирми. Търсят се всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили. Новото строителство се изкупува още в начален етап от българи, казаха строителните фирми.

Районът около Кавала е добре познат на българските туристи и те са с интерес да инвестират именно там. В последните години реална цена беше 900 евро на квадратен метър, а вече под 2000 евро няма, според брокерите, съобщи БНР.

Въпреки това интересът не стихва от страна на българи. Много от тях използват имота си за почивка през лятото, други го отдават под наем. По-възрастните поради добрия климат живеят постоянно там.

При анкета сред местните собственици на заведения се вижда, че те са благодарни на българските туристи. Вече във всички заведения в областта на Кавала има българско меню.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

