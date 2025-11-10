Бензинът у нас скочи с 4 ст. за литър за 10 дни, къде може да сипете най-евтино гориво

Петролът поскъпна, какви са прогнозите

За 10 дни цената на бензин А95 е поскъпнал с 4 стотинки за литър. Средната цена за страната към днешна дата е 2,41 лева за литър. Средната цена преди десетина дни беше 2,37 лева за литър.

Проверка на businessnovinite.bg показа, че най-скъп е бензинът в Кърджали, като там цената на литър е 2,42 лева. Най-евтино е горивото пък в Стара Загора, където литърът струва 2,37 лева.

В София се оказва, че може да сипете евтино гориво, на средна цена от 2,38 лева за литър. Толкова е средната цена и в Пловдив, показва справка на сайта Fuelo.

В Благоевград и Бургас цената на литърът върви около 2,40 лева.

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, подкрепени от оптимизма, че спирането на дейността на правителството и властите на Съединените щати скоро ще приключи. Очакванията са възобновяването на дейността да стимулира търсенето в най-големия потребител на петрол в света, което компенсира опасенията от нарастващо предлагане на глобалните пазари, съобщава Reuters.

Фючърсите на суровия петрол Brent се повишиха с 39 цента, или 0,61%, до 64,02 долара за барел. Американският суров петрол West Texas Intermediate беше на 60,18 долара за барел, което е с 43 цента, или 0,72%, повече.

Запасите от суров петрол в САЩ нарастват. Затягането на западните санкции ограничи вноса в Китай и Индия, а недостигът на квоти за внос ограничи търсенето от независимите китайски рафинерии.

