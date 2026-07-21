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83.04 $/барел
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$65,500.2
Свят Балканска държава сред най-скъпите дестинации за ресторанти и хотел

Балканска държава сред най-скъпите дестинации за ресторанти и хотел

Свят

bTV Бизнес екип

В страната цените на хранителните продукти също са високи

Хърватия е по-скъпа от Испания и Гърция. Това показва анализ на Euronews, базиран на данни от Евростат, пише БНР.

Данните на Евростат показват още, че хранителните продукти в Хърватия също са сред най-скъпите в Европа, като по-високи цени има само във Франция, Гърция и Италия.

Според експерти обаче сравнението има ограничения, тъй като Евростат използва национални средни стойности, а не цени в отделни туристически центрове. Така в хърватските данни влизат както популярни курорти като Дубровник и Хвар, така и райони като Загреб, Лика и Славония. Същият принцип важи и за останалите държави.

Снимка: bTV

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Паралелно с това хърватският предприемач Иван Иванкович анализира с помощта на изкуствен интелект над 1,62 млн. отзива на туристи в търсачката Гугъл (Google) и платформата за настаняване Букинг (Booking) за пет средиземноморски държави. Според резултатите най-честото оплакване на посетителите в Хърватия е свързано с високите цени, като думата "прекалено скъпо" се среща най-често именно в отзивите за страната, отбелязва Ен1.

Проучването отчита още, че туристите се оплакват по-често от плащания само в брой, високите цени на бутилираната вода, скъпите и трудно достъпни паркинги, недостатъчното използване на климатици и малките порции в ресторантите.

По думите на Вушкович комбинацията от високи цени за настаняване, храна и напитки постепенно отслабва конкурентоспособността на Хърватия като туристическа дестинация в Средиземноморието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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