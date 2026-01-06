България е вторият по големина търговски партньор на Турция

България внася стоки от Турция за 4,7 милиарда долара

Сред държавите, граничещи с Турция, България заема второ място по обем на вноса на стоки и услуги и е лидер на Балканите с значителна преднина пред Гърция, съобщава БГНЕС. Общият износ на Турция за съседните държави през 2025 г. се е увеличил с 4,6% спрямо предходната година, достигайки 28,35 милиарда долара.

Снимка: bTV

Най-големият търговски партньор на Турция остава Ирак, където страната изнася стоки за 10,3 милиарда долара. България заема почетното второ място с износ за 4,7 милиарда долара, което представлява ръст от 6,8% на годишна база.

На трето място по внос на турски стоки е Гърция с 3,5 милиарда долара, следвана от Сирия с 2,6 милиарда долара. Износът за тези две държави също се увеличава – особено за Сирия, където растежът е впечатляващите 70%, до голяма степен поради промяната в страната след свалянето на режима на Башар Асад в края на 2024 г. Износът за Гърция е нараснал с 4,5%.

В турския износ най-голям дял имат „химикали и химически продукти“ на стойност 4,34 милиарда долара, следвани от „зърнени култури, бобови растения, маслодайни семена и свързани продукти“ с 3,16 милиарда долара и „мебели, хартия и горски продукти“ с 2,44 милиарда долара. Общият турски износ достига 273,4 милиарда долара и се е увеличил с 4,5% през 2025 г. спрямо предходната година.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN