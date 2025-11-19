Baby Shark: Как 90-секунден клип създаде бизнес за 400 млн. долара?

През ноември 2020 г. видеото с песента "Baby Shark" стана най-гледаното в YouTube

През юни 2016 г. Ким Мин-сок публикува 90-секунден видеоклип с детска песен, без да подозира какво всъщност започва. Това видео се превърна в глобален феномен, натрупвайки над 16 милиарда гледания и ставайки най-гледаното видео в историята на YouTube. Песента, която завладя милиони, беше закачливата Baby Shark.

Тя успя не само да омагьоса малките деца и да „тероризира“ възрастните по света, но също така постави основите на Pinkfong – компанията, създадена от Ким, която се превърна в медиен бизнес на стойност стотици милиони долари. „Не очаквахме този клип да се открои от останалото ни съдържание“, каза Ким, главен изпълнителен директор на Pinkfong, пред ВВС от централата на компанията в Сеул. „Но поглеждайки назад, това се оказа ключов момент, който подготви почвата за нашето глобално развитие.“

На 18 ноември 2025 г. Ким присъства на церемонията по листването на Pinkfong на Корейската фондова борса, облечен в червен костюм и удряйки многоцветен барабан, докато жълтият талисман „Бебешка акула“ го аплодираше. С този дебют акциите на компанията се покачиха с над 9%, давайки ѝ оценка от над 400 милиона долара.

Компанията, основана през 2010 г. като SmartStudy, първоначално имаше само трима служители, включително Ким и главния технологичен директор Донгу Сон. „Офисът беше толкова малък, че дори не очаквахме заплата по това време“, спомня си Ким. През 2022 г. фирмата е преименувана на Pinkfong, вдъхновена от веселия и любопитен герой лисица, а екипът нарасна до около 340 служители с офиси в Токио, Шанхай и Лос Анджелис.

Песента Baby Shark, с произход от САЩ през 70-те години и популярна в детски летни лагери, стана глобален хит благодарение на танцова рутина, представена на детски събития в Югоизточна Азия. Клипът бързо стана вирусен, а песента, въпреки че някои възрастни я намират за досадна, е лесна за запомняне за децата, с бърз ритъм и „скандиращ“ ефект, сравним с K-pop. През ноември 2020 г. видеото стана най-гледаното в YouTube и допринесе за около половината от приходите на компанията в следващите години.

Въпреки съдебно предизвикателство през 2019 г., когато Pinkfong бе обвинена в плагиатство, Южнокорейският върховен съд отхвърли делото, потвърждавайки, че песента е на обществено достояние. Въпреки че Baby Shark все още носи около една четвърт от приходите, други франчайзи като Bebefinn също растат и формират значителна част от печалбите. Pinkfong планира да използва приходите от фондовата борса за разширяване на филмовите си и героични проекти, като същевременно се стреми да бъде технологично ориентирана компания.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN