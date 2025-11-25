Автопортрет на Фрида Кало се продаде за рекордните 54,7 млн. долара

Творбата се продаде след четириминутно наддаване на търг

Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордните 54,7 млн. долара на търг в Ню Йорк — най-високата сума, плащана досега за произведение на жена художник.

Картината El sueño („Сънят“) от 1940 г. показва Кало, заспала в легло, над което е изобразен усмихнат скелет, увит в динамит. Творбата се продаде след четириминутно наддаване на търг за сюрреалистично изкуство на „Сотбис“.

Цена надминава рекорда на Джорджия О’Кийф, чиято Jimson Weed/White Flower No. 1 се продаде за 44,4 млн. долара през 2014 г. Името на купувача засега не се разкрива, пише The Guardian.

Предварителните очаквания за El sueño бяха между 40 и 60 млн. долара. С постигнатите 54,7 млн. произведението поставя и нов рекорд за латиноамериканско изкуство, надминавайки Diego y Yo („Диего и аз“) — друга картина на Кало, продадена за 34,9 млн. долара през 2021 г.

Творбата произлиза от частна колекция извън Мексико — рядкост, тъй като повечето произведения на Кало в страната са обявени за художествени паметници и не могат да бъдат изнасяни за продажба.

Продажбата обаче предизвика дебат. Част от специалистите предупреждават, че творбата, невиждана публично от края на 90-те години, може отново да изчезне от музейната сцена след придобиването й. Междувременно вече има заявки за участия в бъдещи изложби в Ню Йорк, Лондон и Брюксел.

Фрида Кало е известна с това, че пресъздава в творчеството си собствените си болки, травми и преживявания. След тежка катастрофа на 18 години тя прекарва дълги периоди прикована към легло, претърпява множество операции и започва да рисува именно тогава. Темите за тялото, смъртта и личната реалност стават централни в нейното творчество.

El sueño беше акцентът в търг с над 100 сюрреалистични произведения на Салвадор Дали, Рене Магрит, Макс Ернст, Доротея Танинг и други водещи имена.

