800 хил. евро за ремонт на три улици в малък български град

Обновяването на улиците ще намали риска от пътнотранспортни произшествия
Три улици и прилежащите им тротоари в Сопот ще бъдат обновени по проект на стойност 837 119,04 евро, съобщиха от общинската администрация. Финансирането е осигурено по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., по интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“.
Снимка:
Getty Images / iStock
Съгласно договор с Държавен фонд „Земеделие“ ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ за ремонт и рехабилитация на уличната настилка и тротоарите на ул. „Ганчо Попниколов“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Христо Манчев“, предава БТА.
От община Сопот посочват, че обновяването на уличната инфраструктура ще допринесе за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия, ще подобри достъпа до обществени институции и частни обекти и ще създаде условия за привличане на нови инвестиции.
Предвиденият максимален срок за реализация на проекта е до 36 месеца. БТА припомня, че по друг проект на стойност 1 612 830,44 лв. в края на миналата година започна реконструкция на уличната настилка и тротоарите на ул. „Трети март“ в Сопот.
