Последвайте ни
БГ Бизнес 800 хил. евро за ремонт на три улици в малък български град

800 хил. евро за ремонт на три улици в малък български град

bTV Бизнес екип

Обновяването на улиците ще намали риска от пътнотранспортни произшествия

Три улици и прилежащите им тротоари в Сопот ще бъдат обновени по проект на стойност 837 119,04 евро, съобщиха от общинската администрация. Финансирането е осигурено по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., по интервенцията Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“.

Снимка: Getty Images / iStock

Съгласно договор с Държавен фонд Земеделиеще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ за ремонт и рехабилитация на уличната настилка и тротоарите на ул. Ганчо Попниколов“, ул. Христо Ботев“ и ул. Христо Манчев“, предава БТА.

От община Сопот посочват, че обновяването на уличната инфраструктура ще допринесе за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия, ще подобри достъпа до обществени институции и частни обекти и ще създаде условия за привличане на нови инвестиции.

Предвиденият максимален срок за реализация на проекта е до 36 месеца. БТА припомня, че по друг проект на стойност 1 612 830,44 лв. в края на миналата година започна реконструкция на уличната настилка и тротоарите на ул. Трети март“ в Сопот.

