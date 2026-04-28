Авиокомпаниите въвеждат нови такси - какво ще плащаме и откога?

Авиокомпаниите по света започват да въвеждат нови такси и да повишават цените на услугите си на фона на рязкото поскъпване на авиационното гориво. Въпреки договореното 14-дневно прекратяване на огъня в Иран, секторът вече е силно засегнат – както от по-високите разходи, така и от временно намалено търсене. Според експерти ефектът няма да бъде краткосрочен, а ще се усеща месеци наред, дори при стабилизиране на геополитическата ситуация, предава 24 Finance.

Основната причина е рязкото увеличение на цените на горивата, които в някои случаи почти се удвояват след началото на конфликта в Близкия изток. Това поставя авиокомпаниите под силен финансов натиск и ги принуждава да търсят начини да компенсират разходите си – най-често чрез нови такси или по-високи цени на билетите. Някои превозвачи вече открито заявяват, че ще продължат да поддържат по-високи цени, дори ако горивото започне да поевтинява.

Една от първите промени, които пътниците усещат, е увеличението на таксите за багаж. Големи авиокомпании като Delta, United, JetBlue и Southwest вече са повишили цените за регистриран багаж, като в много случаи увеличението е около 10 долара или достига 45–55 долара на куфар. Тези нови такси се прилагат за резервации, направени от началото на април 2026 г., и засягат най-вече вътрешни и кратки международни полети.

Mного авиокомпании, като Thai Airways, Air France и други, директно увеличават цените на билетите, особено за дълги разстояния. Например, някои превозвачи вече са въвели фиксирани увеличения от около 50 евро на двупосочен билет или са повишили тарифите с 10%–15%. Причината е, че именно дългите полети са най-силно засегнати от високите разходи за гориво. Друг ключов инструмент са т.нар. горивни такси, които се добавят отделно към цената на билета. При Air India тези допълнителни такси вече са нараснали с над 30%, а при дълги маршрути могат да достигнат между 125 и 200 долара на пътник. В много случаи те се актуализират на всеки няколко седмици, в зависимост от динамиката на пазара на горива.

Наред с това, част от превозвачите въвеждат и нови тарифни модели. Например, все по-често се появяват базови билети, които включват само малък личен багаж, а за ръчен куфар или чекиран багаж се доплаща. Тези промени вече започват да се прилагат от пролетта на 2026 г. и са насочени към по-гъвкаво ценообразуване според нуждите на пътниците.

Въпреки временните признаци на стабилизиране, няма индикации, че цените ще се върнат бързо към предишните си нива. Според индустриални анализи и ръководители на авиокомпании, възстановяването на пазара на горива може да отнеме месеци, а дотогава пътниците ще продължат да плащат повече – както чрез директни увеличения на билетите, така и чрез нови и разширени такси.