Атина въвежда ред: Паркирането на електрическите тротинетки става задължително и платено

Каква е целта на новите правила?

Атина предприема стъпки за справяне с хаоса, причинен от паркирането на електрически скутери. Градската управа въвежда нова политика за компаниите на превозни средства и транспортни експерти. Ще бъдат създадени 70 специални зони за паркиране на скутери, разположени предимно в натоварени райони на града. Във всяка от зоните ще има до шест отделни места, като на всяко място ще могат да се паркират максимум пет скутера.

Снимка: iStock

Какви ще са таксите?

Компаниите, които предлагат електрически скутери под наем, ще плащат годишни такси, които зависят от местоположението на зоните — 100 евро на скутер в центъра, 70 евро в по-близките квартали и 50 евро във външните райони, предава Еkathimerini. Разпределението на местата ще се извършва чрез кандидатстване, а при повече желаещи — чрез лотария.

За какво ще отговарят компаниите за скутери?

Освен това фирмите ще отговарят за поддръжката на маркировките и ще трябва да ги обновяват на всеки три месеца, както и да гарантират, че скутерите отговарят на изискванията за безопасност и правилната им работа чрез софтуерни ограничения.

Основната цел на инициативата е да се подобри организацията на общественото пространство и да се намали безразборното паркиране, което затруднява пешеходците и допринася за хаоса по улиците. Според градските власти, планът вече е в своята финална фаза на реализация.

