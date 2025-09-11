Атина въвежда ред: Паркирането на електрическите тротинетки става задължително и платено

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
ЕЦБ очаква по-висока инфлация, но и по-голям икономически ръст през 2025 г.
Общата инфлация в ЕС се очаква да достигне 2,1%
Каква е целта на новите правила?
Атина предприема стъпки за справяне с хаоса, причинен от паркирането на електрически скутери. Градската управа въвежда нова политика за компаниите на превозни средства и транспортни експерти. Ще бъдат създадени 70 специални зони за паркиране на скутери, разположени предимно в натоварени райони на града. Във всяка от зоните ще има до шест отделни места, като на всяко място ще могат да се паркират максимум пет скутера.
Компаниите, които предлагат електрически скутери под наем, ще плащат годишни такси, които зависят от местоположението на зоните — 100 евро на скутер в центъра, 70 евро в по-близките квартали и 50 евро във външните райони, предава Еkathimerini. Разпределението на местата ще се извършва чрез кандидатстване, а при повече желаещи — чрез лотария.
Освен това фирмите ще отговарят за поддръжката на маркировките и ще трябва да ги обновяват на всеки три месеца, както и да гарантират, че скутерите отговарят на изискванията за безопасност и правилната им работа чрез софтуерни ограничения.
Основната цел на инициативата е да се подобри организацията на общественото пространство и да се намали безразборното паркиране, което затруднява пешеходците и допринася за хаоса по улиците. Според градските власти, планът вече е в своята финална фаза на реализация.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Общата инфлация в ЕС се очаква да достигне 2,1%
Ето какво изстреля милиардера на върха
Тарифите върху вноса допълнително увеличават цената на тръстиковата захар в САЩ