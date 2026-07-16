Sailun: Демонстрация на успех на Tire Cologne 2026

На тазгодишното изложение Tire Cologne, Sailun представи впечатляваща експозиция на своето продуктово портфолио, изцяло посветено на концепцията „Smart Performance". Наред с гордото представяне на впечатляващите данни на Sailun за икономическите резултати, възприемането на марката и устойчивото развитие, се проведе мащабна изложба на различни гуми за електромобилност, високопроизводителни гуми и персонализирани решения в сегмента PCR. Цялостна презентация на асортимента TBR и подмарките на компанията завърши силното представяне на Sailun.

Бизнес растеж и подобрено възприемане на марката

Участието в тазгодишното изложение Tire Cologne беше огромен успех за Sailun.

Jane Liu, Председател на Sailun Group, с гордост обяви последните постижения на компанията.

„Sailun e основана с мисията »Да правим страхотни гуми«, пренасяйки научните открития директно на пътя. И днес с гордост поглеждаме назад към 24-годишна история на непрекъснат и стабилен растеж, характеризиращ се с нашия ангажимент да разработваме все по-добри гуми. Важен етап по този път е революционната технология EcoPoint3 на Sailun, използваща уникален процес на смесване в течна фаза, чиито сензационни резултати донесоха на нашата разработка прякора “течно злато“ обяснява Jane Liu. „Ние смятаме иновациите за ключов двигател в индустрията, но също така се стремим сериозно към устойчиво развитие, както и към оптимизация през целия жизнен цикъл на продукта – от разработката и производството до употребата на пътя. Нашите усилия са признати с рейтинг MSCI ESG »AA« и изключително силен резултат Global ESG Composite Perception Score от Brand Finance.

Благодарни сме за всички тези постижения, които са огромен източник на мотивация, докато се насочваме към бъдещето – всичките ни ценни 25 000 служители остават отдадени да продължат да »Правят страхотни гуми«."

“Докато компанията продължава глобалния си растеж, тя остава фокусирана върху създаването на дългосрочна стойност – не само за клиенти и партньори, но и за по-широката индустрия и обществото”, добавя Liu.

„Гледайки напред, трябва да останем фокусирани върху стойността, която създаваме за потребителите, доставяйки по-безопасни, по-комфортни и по-енергийно ефективни продукти и услуги. Чрез иновации, технологии, качество и зелено, нисковъглеродно развитие, можем да изградим производство на автомобилни гуми, което повече се грижи за природата, носи полза на хората и подкрепя по-силно и устойчиво бъдеще."

Brand Finance, водещата световна компания за оценка на марки със седалище в Лондон, представи своя уникален доклад за стойността на марките, класирайки водещите световни марки за автомобилни гуми. Стойността на марката Sailun за първи път през 2026 г. надхвърли магическия праг от един милиард щатски долара. Brand Finance изчислява стойността на марката на 1,239 милиарда щатски долара: това прави Sailun 10-ата най-ценна марка автомобилни гуми в света, най-ценната китайска марка и с 37-процентно увеличение спрямо предходната година – една от най-бързо растящите марки в индустрия за автомобилни гуми.

„Стойността на марката Sailun не само расте, тя ускорява", подчертава впечатляващия растеж Lorenzo Coruzzi, Директор Оценка и стратегия в Brand Finance. „Тазгодишният скок от 37 процента е почти три пъти по-висок от 13-процентния средногодишен темп на растеж (CAGR), който Sailun поддържаше от 2018 г. – кривата става все по-стръмна."

В проучването на Brand Finance за възприемане на устойчивостта, Sailun постигна висок резултат в Global ESG Composite Perception Score и се класира на осмо място в световната десетка на производителите на автомобилни гуми. В Германия например, Sailun постигна най-високия общ рейтинг на одобрение сред избраните конкуренти по отношение на възприемания ангажимент към екологичната устойчивост.

Sailun ще започне производство в още един завод в Египет до четвъртото тримесечие на тази година, за да отговори още по-ефективно на нарастващото глобално търсене на гуми „Smart Performance". Много европейски товарни хъбове ще бъдат достъпни в рамките на пет работни дни, значително повишавайки наличността на гуми.

Smart Performance чрез технология EcoPoint3

Със своята патентована, уникална технология EcoPoint3, Sailun пробива магическия триъгълник на производителност, дълготрайност и енергийна ефективност. Този процес на химическо смесване в течна фаза на пълнители и каучук революционизира производството на композитни материали за гуми. Собствената технология на Sailun предлага оптимално решение за каучукови смеси, съобразени с разнообразните нужди на клиентите по целия свят. Значителен резултат са комплексните спестявания на CO2 и енергия – както по време на производствения процес, така и по време на употребата на продукта. За клиентите, които карат с нашите гуми, EcoPoint3 осигурява уникално изживяване – те правят умна покупка на технологично усъвършенстван продукт, предлагащ изключителна производителност на много конкурентна цена. Или както го казва Sailun – „Smart Performance".

Гореспоменатото проучване на Brand Finance показва, че „Smart Performance" е повече от маркетингова идея: приблизително 25 процента от анкетираните клиенти оценяват марката Sailun като „Достъпна, но с висока стойност на средна цена", ясно показвайки, че гумите Sailun се възприемат като продукти с достъпно качество. Sailun се оказва доверен лидер в така наречената зона на „умен избор", където потенциалните клиенти не биха отказали да обмислят марката. Sailun получи осем от десет точки в категорията „Приемане на цената", показвайки, че марката се възприема като предлагаща отлично съотношение качество-цена.

Акценти от програмата PCR на Sailun

На Tire Cologne на специалисти от индустрията беше представен и моделът Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra. Тази целогодишна гума е налична на европейския пазар от 2025 г. Благодарение на нов дизайн на протектора и революционната технология EcoPoint3, моделът 4Seasons Ultra осигурява постоянна производителност при различни температури и през цялата година. Малък брой прави ламели поддържат твърдостта на блоковете на протектора и осигуряват оптимална производителност при сухи, мокри и снежни условия. Широката V-образна основна шарка на протектора, комбинирана с противоположните полуребра, увеличава сцеплението в сняг и осигурява на гумата отлично прилепване дори в зимни условия. В допълнение, широкият, посочен V-образен основен елемент от шарката на протектора осигурява бързо отвеждане на водата от повърхността на гумата, съкращава спирачния път на мокра настилка и допълнително повишава безопасността.

AUTO BILD (39/2025) присъди на гумите Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra (225/40 R18 98W) оценка „Добър" в своя тест за целогодишни гуми.

Sailun Ice Blazer Alpine Evo2 е отличен пример за богатата гама гуми на Sailun и демонстрира силните страни на зимните гуми на марката. Тя се отличава с иновативен дизайн на протектора с големи стъпаловидни блокове на раменете, които й осигуряват изключителни характеристики на управление и сцепление дори в дълбок сняг. Вложената зимна каучукова смес с високо съдържание на силика осигурява върхова производителност и безопасно шофиране върху лед и сняг. Шарката на протектора в централната зона има с 30 процента повече ламели от предишното поколение. Това позволява на Alpine Evo2 да се захваща за всяка хлъзгава пътна повърхност, независимо дали е сняг, киша или лед.

Дълбоката V-образна шарка на протектора Hydrolink се събира към центъра и ефективно отвежда водата от пътната повърхност чрез изразени странични канали. А благодарение на използването на най-новата, високоеластична и устойчива на износване каучукова смес на Sailun в протектора, Alpine EVO2 постига превъзходен баланс между пробег и енергийна ефективност.

В тест на гуми, AUTO BILD (www.autobild.de/reifentests) присъди на гумите Sailun Ice Blazer Alpine Evo2 (245/45 R19 102W XL) сертификата „AutoBild Approved", като по този начин призна тяхната силна производителност в областите на спиране, управление и сцепление.

TÜV Süd тества гумите Sailun Alpine Evo2 (215/55 R17 98V XL / Доклад № 713357066-17 / tuvsud.com/ps-cert) срещу конкурентите и потвърди тяхното безопасно управление, както при мокри, така и при сухи условия, ниските им нива на шум и ниското им съпротивление при търкаляне.

Дистрибутор на гумите Sailun в България е Primex – вносител на марката на българския пазар и един от водещите дистрибутори на гуми в страната. Компанията предлага пълна гама гуми Sailun за леки автомобили, микробуси, камиони, автобуси, както и за селскостопански и промишлени превозни средства, като осигурява широка достъпност до тях благодарение на националната мрежа от клонове, добре развитата логистика и цялостната сервизна поддръжка. https://primex-bg.com/home.html

За Sailun

Sailun Tyre е глобален производител на гуми с 9 производствени обекта във Виетнам, Камбоджа, Китай, Индонезия и Мексико, доставящ висококачествени гуми в повече от 180 държави по целия свят. Като 10-ият най-голям производител на гуми в света, Sailun е класиран също на 10-о място сред най-ценните марки гуми в глобален мащаб и е признат за една от най-бързо развиващите се марки в индустрията. Sailun продължава да печели международно доверие чрез своята ангажираност към иновациите, устойчивостта и развитието, ориентирано към клиента. Марката е изградена около философията Smart Performance, предлагайки интелигентни решения, съчетаващи авангардни технологии, безопасност и стойност. Наскоро Brand Finance класира Sailun на 8-о място в глобалното възприемане на устойчивостта в индустрията за гуми, което отразява лидерската й позиция в екологично отговорното производство. Собствената технология EcoPoint³ на компанията илюстрира този подход, като значително намалява потреблението на енергия и емисиите по време на производството, като същевременно подобрява цялостните показатели на гумите, включително съпротивлението при търкаляне, сцеплението върху мокра настилка и издръжливостта.

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