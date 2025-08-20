Apple ще произвежда цялата серия iPhone 17 за САЩ в Индия

Компенсации за ток през юли – ето какви са сумите
Прогнозира се поскъпване на телефоните
Apple планира да произвежда всички четири модела на iPhone 17, предназначени за американския пазар, в Индия. Това ще бъде първият път, в който компанията произвежда най-новата си серия смартфони в южноазиатската държава.
iPhone 17 се очаква да дебютира следващия месец. Според източници на Bloomberg, близки до компанията, Apple разширява производството си в Индия в пет завода, включително два новооткрити, и ще произвежда всички четири модела на новия iPhone именно там.
Това разширяване е част от стратегията на Apple да намали зависимостта си от Китай за устройствата, които продава в САЩ. Докато Индия се сблъсква с допълнителен 25% данък върху руския петрол, потребителската електроника, внесена в САЩ, засега е освободена от такива мита.
Акциите на компанията са загубили почти 8% от стойността си от началото на годината на фона на опасения за забавяне на напредъка й в изкуствения интелект и въздействието на тарифите, въведени от администрацията на Тръмп. В предварителната търговия цената на акциите остава стабилна.
По-рано анализаторът Едисън Ли от инвестиционната компания Jefferies прогнозира, че Apple възнамерява да повиши цените на всички модели от предстоящата серия iPhone 17 с около 50 долара в сравнение с тези на iPhone 16. Това е ръст от 4% до 5% спрямо 2024 г., като целта е да се компенсира ефектът от митата на Доналд Тръмп.
