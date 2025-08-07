Apple ще инвестира 100 млрд. долара в САЩ

Това ще е най-голямата инвестиция на Apple в страната
Apple ще вложи още 100 милиарда долара в САЩ, с което общата сума на инвестициите ѝ в страната ще достигне 600 милиарда долара през следващите четири години. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от АФП, предаде БГ НЕС.
„Apple ще разшири значително разходите си по вътрешната верига за доставки“, каза Тръмп и акцентира върху новото производствено съоръжение в Кентъки за стъкло, използвано при направата на iPhone дисплеи.
Още през февруари Apple обяви, че ще инвестира над 500 милиарда долара в САЩ и ще разкрие 20 000 нови работни места — ход, за който Тръмп бързо заяви, че е резултат от политиките на неговата администрация.
Това е продължение на стратегията, представена още през 2021 г., когато компанията на Стив Джобс пое ангажимент за вложения в размер на 430 милиарда долара и създаване на 20 000 работни места в рамките на пет години. „Само тази година американските заводи ще произведат 19 милиарда чипа за Apple в 24 фабрики, разположени в 12 различни щата“, съобщи Кук от Овалния кабинет.
Президентът, който настояваше американските компании да върнат производството си в страната и наложи мита на чуждестранни търговски партньори, подчерта, че новата инвестиция е резултат от политиките на неговото управление. „Това е важна крачка към крайната цел — iPhone-ите, продавани в САЩ, да се произвеждат именно тук“, заяви той.
По-късно Тим Кук уточни, че макар значителна част от компонентите на iPhone да се произвеждат в Америка, финалното сглобяване на устройствата ще продължи да се извършва извън страната. „Ако разгледате повечето части — ние произвеждаме тук полупроводниците, стъклото, модула Face ID... и това е не само за продуктите, продавани в САЩ, но и за тези, които се изнасят по целия свят“, обясни Кук.
Apple отчете тримесечна печалба от 23,4 милиарда долара в края на юли, надминавайки очакванията въпреки нарасналите разходи, причинени от наложените от Тръмп мита.
