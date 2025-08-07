Apple ще инвестира 100 млрд. долара в САЩ

Това ще е най-голямата инвестиция на Apple в страната

Apple ще вложи още 100 милиарда долара в САЩ, с което общата сума на инвестициите ѝ в страната ще достигне 600 милиарда долара през следващите четири години. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от АФП, предаде БГ НЕС.

Снимка: Apple

„Apple ще разшири значително разходите си по вътрешната верига за доставки“, каза Тръмп и акцентира върху новото производствено съоръжение в Кентъки за стъкло, използвано при направата на iPhone дисплеи.

Още през февруари Apple обяви, че ще инвестира над 500 милиарда долара в САЩ и ще разкрие 20 000 нови работни места — ход, за който Тръмп бързо заяви, че е резултат от политиките на неговата администрация.

Това е продължение на стратегията, представена още през 2021 г., когато компанията на Стив Джобс пое ангажимент за вложения в размер на 430 милиарда долара и създаване на 20 000 работни места в рамките на пет години. „Само тази година американските заводи ще произведат 19 милиарда чипа за Apple в 24 фабрики, разположени в 12 различни щата“, съобщи Кук от Овалния кабинет.

Президентът, който настояваше американските компании да върнат производството си в страната и наложи мита на чуждестранни търговски партньори, подчерта, че новата инвестиция е резултат от политиките на неговото управление. „Това е важна крачка към крайната цел — iPhone-ите, продавани в САЩ, да се произвеждат именно тук“, заяви той.

По-късно Тим Кук уточни, че макар значителна част от компонентите на iPhone да се произвеждат в Америка, финалното сглобяване на устройствата ще продължи да се извършва извън страната. „Ако разгледате повечето части — ние произвеждаме тук полупроводниците, стъклото, модула Face ID... и това е не само за продуктите, продавани в САЩ, но и за тези, които се изнасят по целия свят“, обясни Кук.

Apple отчете тримесечна печалба от 23,4 милиарда долара в края на юли, надминавайки очакванията въпреки нарасналите разходи, причинени от наложените от Тръмп мита.

