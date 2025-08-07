Защо 3-те нови функции на Instagram могат да унищожат приложението

Instagram залага на спорни нововъведения

Гигантът за споделяне на снимки изоставя основните си принципи с противоречиви репостове, проследяване на местоположението и емисии с приятели

Instagram току-що задейства три противоречиви функции, които биха могли фундаментално да трансформират платформата за социални медии, отбелязвайки драматично отклонение от принципите, които компанията защитава от години, съобщава Rollingout.

Кои са новите функции?

Гигантът за споделяне на снимки официално пусна репостове, карта с местоположението на приятели и разширена лента с активност на приятелите за всички потребители, въпреки вътрешните опасения, че тези промени биха могли да подкопаят това, което направи Instagram специален на първо място.

Репостове

Снимка: Instagram

Instagram от години отказваше да позволи повторно публикуване на съдържание във фийда. Аргументът: това би обезкуражило създаването на оригинални постове и би превърнало платформата в агрегатор, подобен на Facebook или Twitter.

Сега компанията се отказва от този принцип. Новата функция позволява споделяне на чужди постове и видеа с коментари, които се появяват в специален раздел в профила на потребителя и в основния фийд на неговите последователи.

Тази стъпка може да увеличи ангажираността, но рискува да намали стойността на автентичния креативен труд.

Проследяването на местоположението

Снимка: Instagram

Може би още по-противоречив е отговорът на Instagram на популярната функция Snap Map на Snapchat. Новата Friend Map позволява на потребителите да споделят местоположението си в реално време с избрани приятели, като то се актуализира автоматично всеки път, когато някой отвори приложението или се върне от работа във фонов режим.

Функцията за споделяне на местоположение надхвърля простото позициониране, като показва и всяко геомаркирано съдържание, включително видеоклипове, публикации, истории и бележки от различни места. Докато Instagram набляга на контрола от страна на потребителите и опциите за родителски надзор, защитниците на поверителността се притесняват от последиците от постоянното наблюдение на местоположението на платформа с над два милиарда потребители.

Моментът изглежда особено съмнителен, предвид продължаващите опасения относно практиките за събиране на данни от компаниите за социални медии и потенциала за злоупотреба с информация за местоположението от злонамерени лица. Решението на Instagram да продължи напред въпреки тези опасения предполага, че компанията смята, че ползите от ангажираността надвишават рисковете за поверителността.

Емисиите за активност на приятелите

Третата новост е нов раздел в секцията Reels, който показва какво съдържание са харесали или коментирали приятелите на потребителя. По същество – вторичен фийд, базиран на активността на близките, а не на алгоритми.

Тази промяна може да улесни откриването на нови видеа и създатели, но и да разкрие навици на гледане, които някои потребители биха предпочели да останат частни. Критиците предупреждават, че Instagram се приближава до модела на TikTok – с пасивно скролване през безкрайно съдържание.

Защо Instagram прави тези промени?

Готовността на Instagram да възприеме тези противоречиви функции вероятно произтича от обезпокоителните тенденции в ангажираността на потребителите. Според съобщенията, платформата е отчела спад в активността на оригиналните публикации, тъй като потребителите все повече консумират, отколкото създават съдържание, което принуждава компанията да преразгледа дългогодишните си позиции.

Ръководителите на Meta признават, че по-малко хора публикуват оригинално съдържание в Instagram, което може да обясни защо компанията внезапно е по-малко притеснена от повторните публикации, които обезкуражават креативността. Логиката е, че ако потребителите така или иначе не публикуват много, поне повторното споделяне може да ги държи ангажирани с платформата.

Тези пускания на нови функции представляват най-голямата стратегическа промяна на Instagram от години, потенциално променяйки начина, по който милиони хора взаимодействат със социалните медии. Успехът или провалът на този хазарт вероятно ще определи дали други платформи ще последват примера или ще удвоят своите уникални подходи.

