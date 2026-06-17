Американските запаси от петрол се сринаха до най-ниското си ниво

С колко е намалял резервът от началото на конфликта?

Количеството петрол в стратегическия петролен резерв на САЩ (SPR) е спаднало миналата седмица до най-ниското си ниво от 1983 г. насам, тъй като администрацията на Доналд Тръмп продължава да използва аварийни петролни запаси, за да ограничи щетите от войната с Иран. Според федерални данни, публикувани в понеделник, американските власти са освободили още 8,9 милиона барела от SPR само през изминалата седмица. Това допълнително намалява резервите в кратък период от време, предава CNN.

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Така стратегическият резерв на САЩ достига 340,3 милиона барела суров петрол, с което се подминава предишното най-ниско ниво, отчетено през юли 2023 г. при президента Джо Байдън след руската инвазия в Украйна. Последният път, когато SPR е бил по-нисък от сегашното ниво, е през юли 1983 г., когато администрацията на Роналд Рейгън започва изграждането на резерва и когато американската икономика е била по-малка.

SPR се използва като ключов инструмент от администрацията на Тръмп за ограничаване на щетите от високите цени на енергията за потребителите, бизнеса и икономиката. Според анализатора Анди Липоу съвкупността от освобождаване на петрол, действия на други държави и намален износ от Китай е предотвратила сценарий с цена от 150 долара за барел.

От началото на конфликта с Иран резервът е намалял със 75 милиона барела, или около 18%, като в момента е малко под половината от максималния си капацитет. Въпреки това експерти предупреждават, че нивата вече са близки до критични.

Майк Сомърс, главен изпълнителен директор на Американския петролен резерв, заявява, че резервът трябва да бъде поне 20% пълен, за да функционира ефективно, като предупреждава, че ситуацията вече поражда сериозни опасения. Анализатори допълват, че допълнителното източване трябва да бъде последвано от попълване, което обаче няма да се случи навреме преди сезона на ураганите, което увеличава риска при евентуални природни бедствия.