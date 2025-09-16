Американски съд временно блокира отстраняването на Лиса Кук, която беше уволнена от Тръмп

В същото време кандидатът на Тръмп за Управителния съвет на УФР получи одобрението на Сената

Американски апелативен съд постанови, че членът на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук, неотдавна уволнена от президента Доналд Тръмп, може засега да остане на поста си, в навечерието на ключова среща по паричната политика.

Решението позволява на Лиса Кук, обвинена от правителството на Тръмп, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити, да участва днес и утре в това важно заседание за основните лихвени проценти.

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система. Очаква се правителството на Тръмп да оспори решението на апелативния съд за оставянето на поста ѝ на назначената от предишния президент Джо Байдън високопоставена служителка пред Върховния съд, съобщава БТА.

В същото време американският Сенат утвърди днес кандидата на президента Доналд Тръмп, които е и един от неговите икономически съветници, за член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, няколко часа преди ключова среща на централната банка на страната.

С мнозинството на републиканците в Сената, с 48 гласа срещу 47, Стивън Майрън беше утвърден на поста, като той ще трябва да положи клетва в последния момент, за да присъства на заседанието днес и утре, на което на всеки шест седмици централната банка на САЩ взема решение за нивото на основните лихвени проценти.

Сенаторите от Демократическата партия се противопоставиха на назначаването му, опасявайки се, че той ще изпълнява желанията на Доналд Тръмп в институция, която се предполага, че трябва да остане независима.

Като председател на Комитета на икономическите съветници (КИС) на Белия дом, Майрън е един от архитектите и защитниците на икономическата политика на президента републиканец, посочва АФП.

