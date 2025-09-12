Сам Алтман: Някога смятах Мъск за „велико бижу за човечеството", но вече не

Какви са причините за спора между Мъск и Алтман

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че вече не се възхищава на бившия си сътрудник Илон Мъск толкова, колкото преди.

Алтман направи това изявление в интервю с бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън, излъчено в YouTube в сряда, когато беше попитан за мнението си за Мъск. Двамата съосноваха OpenAI през 2015 г., но отношенията им се влошиха, след като Мъск напусна борда през 2018 г.

„Дълго време го смятах за невероятен герой, велик скъпоценен камък за човечеството. Сега чувствата ми са различни“, каза Алтман за Мъск.

„У него има невероятни качества и съм благодарен за много от нещата, които е направил. Но има и много черти, които не одобрявам“, добави той.

Финансови отношения

Представителите на Алтман и Мъск не отговориха на исканията на Business Insider за коментар.

Мъск бе един от финансовите поддръжници на OpenAI в ранните дни на създаването ѝ, но не е ясно каква сума е вложил в компанията зад ChatGPT. През март 2023 г. Мъск заяви, че е дарил около 100 милиона долара. OpenAI обаче съобщи през март 2024 г., че приносът на Мъск е под 45 милиона долара.

Растящо напрежение и съдебни спорове

Снимка: Getty Images

След напускането на борда на OpenAI Мъск публично критикува ръководството на Алтман.

През февруари 2024 г. Мъск заведе дело срещу Алтман и OpenAI, обвинявайки ги, че са нарушили нестопанската мисия на организацията, когато тя е партнирала с Microsoft. Той оттегли иска през юни 2024 г., но го подаде отново през август 2024 г.

„Променете името си на ClosedAI и ще оттегля иска“, написа Мъск в публикация в X през март 2024 г.

Миналия месец Мъск заплаши да съди Apple заради твърдяна от него пристрастност на App Store към OpenAI. Той определи действията на Apple като „еднозначно антитръстово нарушение“ и на 25 август подаде иск срещу Apple и OpenAI.

„Това е забележително твърдение, имайки предвид това, което съм чувал, че Илон прави, за да манипулира X в своя полза, в полза на собствените си компании и във вреда на конкурентите си и на хората, които не харесва“, написа Алтман миналия месец в X в отговор на Мъск.

Конкурентният проект xAI

Мъск също така е зает със създаването на собствен конкурент на OpenAI. През юли 2023 г. той стартира своята AI компания xAI.

xAI набра над 12 милиарда долара във финансирания миналата година и беше оценена на около 50 милиарда долара. През юни Morgan Stanley съобщи, че xAI е набрала още 10 милиарда долара под формата на дълг и собствен капитал за развитие на своите центрове за данни и чатбота Grok. Последният инвестиционен кръг на OpenAI я оцени на около 300 милиарда долара.

Причините за напускането

Снимка: Reuters

Алтман каза, че Мъск му е споделил, че напуска OpenAI, защото не смятал, че компанията е „на път към успех“.

„После ние се справихме. Мисля, че той съвсем разбираемо се ядоса. Бих се чувствал зле в подобна ситуация“, каза Алтман пред Карлсън.

