Алкохолната индустрия загуби 830 милиарда долара за четири години

На какво се дължи този спад

Акциите на водещите производители на бира, вино и спиртни напитки по света са намалели с 830 милиарда долара за малко повече от четири години, показва анализ на Bloomberg. Индексът, проследяващ около 50 компании, е с 46% под пика си от юни 2021 г., като секторът се сблъсква с дълбока структурна промяна.

Причината: хората пият по-малко

Снимка: iStock

Спадът се обяснява с промяна в потребителските навици и нарастващи здравословни опасения. Американските мита, високите лихви и растящите цени на стоките допълнително натоварват индустрията. В Китай слабото доверие на домакинствата и забраната за алкохол на официални събития също ограничават търсенето.

„Налице е структурна промяна – хората пият по-малко“, казва Сара Саймън, анализатор в Morgan Stanley.

Големите губещи

Снимка: Canva

Акциите на европейските гиганти Diageo, Pernod Ricard и Rémy Cointreau паднаха до най-ниските си нива от десетилетие. Американската Brown-Forman, собственик на Jack Daniel’s, австралийската Treasury Wine Estates и китайската Kweichow Moutai също отбелязаха значителни загуби – Kweichow Moutai се търгува с над 40% под върха си от 2021 г.

Според анализаторите спадът се усилва от високата задлъжнялост на компаниите и несигурността в управлението.

Поколенията X, Y и Z променят пазара

Снимка: iStock

Най-големият удар идва от новите поколения. Проучване на Gallup показва, че консумацията на алкохол в САЩ е достигнала най-ниската си точка от 1939 г. насам. Знаменитости като Том Холанд и Кейти Пери, които избират да не пият, и нарастващият интерес към безалкохолни алтернативи и продукти като Ozempic, оказват допълнителен натиск.

„Видяхме четири пъти по-голямо въздействие на финансовата криза върху консумацията на алкохол“, казва Лорънс Уайът от Barclays.

„Пазарът смята, че настъпи структурна промяна и темповете на растеж от миналото няма да се върнат.“

Алкохолната индустрия се оказва изправена пред нови реалности, а традиционните бизнес модели вече не гарантират стабилен растеж.

