1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.22 $/барел
Bitcoin
$90,166.6
Свят Алкохолната индустрия загуби 830 милиарда долара за четири години

Алкохолната индустрия загуби 830 милиарда долара за четири години

Свят

bTV Бизнес екип

На какво се дължи този спад

Акциите на водещите производители на бира, вино и спиртни напитки по света са намалели с 830 милиарда долара за малко повече от четири години, показва анализ на Bloomberg. Индексът, проследяващ около 50 компании, е с 46% под пика си от юни 2021 г., като секторът се сблъсква с дълбока структурна промяна.

Причината: хората пият по-малко

Снимка: iStock

Спадът се обяснява с промяна в потребителските навици и нарастващи здравословни опасения. Американските мита, високите лихви и растящите цени на стоките допълнително натоварват индустрията. В Китай слабото доверие на домакинствата и забраната за алкохол на официални събития също ограничават търсенето.

„Налице е структурна промяна – хората пият по-малко“, казва Сара Саймън, анализатор в Morgan Stanley.

Една от най-популярните марки уиски спира производство в основната си дестилерия

Големите губещи

Снимка: Canva

Акциите на европейските гиганти Diageo, Pernod Ricard и Rémy Cointreau паднаха до най-ниските си нива от десетилетие. Американската Brown-Forman, собственик на Jack Daniel’s, австралийската Treasury Wine Estates и китайската Kweichow Moutai също отбелязаха значителни загуби – Kweichow Moutai се търгува с над 40% под върха си от 2021 г.

Според анализаторите спадът се усилва от високата задлъжнялост на компаниите и несигурността в управлението.

Японско уиски се продава за 250 000 долара

Поколенията X, Y и Z променят пазара

Снимка: iStock

Най-големият удар идва от новите поколения. Проучване на Gallup показва, че консумацията на алкохол в САЩ е достигнала най-ниската си точка от 1939 г. насам. Знаменитости като Том Холанд и Кейти Пери, които избират да не пият, и нарастващият интерес към безалкохолни алтернативи и продукти като Ozempic, оказват допълнителен натиск.

„Видяхме четири пъти по-голямо въздействие на финансовата криза върху консумацията на алкохол“, казва Лорънс Уайът от Barclays.
„Пазарът смята, че настъпи структурна промяна и темповете на растеж от миналото няма да се върнат.“

Алкохолната индустрия се оказва изправена пред нови реалности, а традиционните бизнес модели вече не гарантират стабилен растеж.

