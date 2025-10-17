„Ако се пенсионирам, ще умра“: 101-годишна бижутерка продължава да работи 6 дни в седмицата

За нея активността е избор на живот, а не необходимост

За 101-годишната бижутерка Ан Анджелети шестдневната работна седмица в нейния магазин в Ню Джърси e част от обичайния ѝ ритъм. Работата отдавна е неразделна част от ежедневието ѝ, а не просто професия. Въпреки възрастта си, тя продължава да е ангажирана и посветена на занаята си.

Снимка: Facebook/Instagram

Но за Анджелети бизнесът не е единствената движеща сила — според изявление за ABC 7, тя вярва, че кариерата ѝ е това, което я поддържа жива. „Ако се пенсионирам, ще умра. Затова не мога просто да седя вкъщи“, казва тя. За нея активността е избор на живот, а не необходимост. Тайната ѝ да поддържа такава жизненост е грижата за себе си — нещо, което смята за ключово, независимо от възрастта, предава Daily Mail.

Снимка: Google Reviews

„Трябва да станеш, да се изкъпеш, да се храниш, да се погрижиш за себе си. Трябва да спортуваш. Ако не харесваш това, което правиш, промени го“, споделя тя пред медията. Още като дете тя започва работа, напуска училище, за да помага в семейния магазин за хранителни стоки в Бруклин. По-късно, когато съпругът ѝ заминава да служи през Втората световна война, тя започва работа във военноморска корабостроителница, а след това и като сервитьорка.

Днес тя е собственик на „Curiosity Jewelers“ — магазин, който основава през 1964 г. Всичко започнало, когато обикаля сградите с кола, докато не намира подходящо място с месечен наем от 85 долара. Магазинът работи от вторник до събота, между 10:30 и 17:00 ч., а в шестия ден от седмицата тя пътува до диамантения квартал на Ню Йорк, за да се среща с доставчици и партньори.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN