Ако нямаш пари, ето какво да направиш

Има няколко разумни стъпки, които могат да ви помогнат да поемете контрол върху финансите си

В днешно време все повече хора изпитват затруднения да свържат двата края. Цените на стоки и услуги растат, а непредвидени разходи могат да се появят в най-неподходящия момент. Дори и да имате постоянна работа и стабилен доход, една по-голяма сметка, ремонт или здравен проблем могат да изправят семейния бюджет пред сериозно изпитание.

Вместо да изпадате в паника или да прибягвате веднага до бързи кредити, има няколко разумни стъпки, които могат да ви помогнат да поемете контрол върху ситуацията и да избегнете допълнителни дългове, пише Experia.

Свържете се с доставчика или кредитора

Не отлагайте разговора. Обадете се на банката, компанията за битови услуги или друг доставчик, за да обясните проблема. Много кредитори могат да предложат отлагане на плащането, разсрочване, намаляване на месечната вноска или дори опрощаване на такси. Това ще ви даде време и ще покаже, че имате желание да погасите задълженията си.

Приоритизирайте основните сметки

В моменти на финансов недостиг е важно да осигурите първо средствата за най-необходимото:

Жилище – ипотека или наем , заедно с данъци и задължителни такси

, заедно с данъци и задължителни такси Битови услуги – електричество, газ, вода, канализация, извозване на отпадъци

Храна и транспорт – за да поддържате нормален ритъм на живот и работа

Здраве – плащане на здравна застраховка, лекарства и медицински услуги

Застраховки – автомобилна или жилищна

Настройте автоматично плащане за тези сметки, за да избегнете просрочване и влошаване на кредитната ви история.

Използвайте спестявания или аварийния фонд

Ако имате спестявания, сега е моментът да ги използвате. Аварийният фонд е създаден именно за такива ситуации – да покрие 3–6 месеца от основните ви разходи, докато се стабилизирате. Това е по-разумно от вземане на заем с висока лихва.

Потърсете помощ

Не подценявайте силата на подкрепата. Съществуват кредитни консултации, които могат да ви помогнат да създадете план за разплащане и бюджет, който да предотврати нови просрочвания на кредита ви. Също така, не се срамувайте да обсъдите ситуацията с близки или приятели, които могат да ви подкрепят финансово или морално.

