„Ако не сте щастливи, не идвайте на работа": Компания въвежда нов вид отпуск за служителите си

Шефът на компанията смята, че психическото здраве е на първо място

Китайски предприемач въвежда нов вид отпуск в компанията си. Наречен е „нещастен отпуск“ и целта е му е се справи с дългите работни часове и да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот на служителите си.

Снимка: iStock

Идеята е простичка, всеки работник, които не се чувствате психически добре, може веднага да си вземе отпуск. Докато повечето компании предлагат стандартен болничен или платен отпуск, той рядко обхваща дни, посветени на психичното здраве.

Ю Донглай, основател на компанията Pan Dong Lai в провинция Хенан, обяви през март 2024 г. по време на Седмицата на супермаркетите в Китай, че служителите ще имат право на 10 допълнителни дни отпуск, които могат да използват по свое усмотрение. Той отбелязва, че тези дни могат да се използват в моменти, когато служителите не се чувстват в най-добрата си психическа или емоционална форма.

Според изследване, почти един на всеки трима професионалисти (30,1%) напуска работата си по причини, свързани с психичното здраве. Това прави ясно, че грижата за психическото състояние трябва да бъде приоритет на работното място. Донглай се застъпва за идеята, че ако служителите не са щастливи, те не би трябвало да се принуждават да идват на работа.

Той смята, че служителите сами трябва да определят начините си за почивка, а компанията да ги насърчава в това. Според него така се повишава моралът, увеличава се продуктивността и се постига по-добър баланс между работа и личен живот.

Идеята на „нещастния отпуск“ може да се обърне и в позитивна посока – „отпуск за щастие“, когато човек взема почивка, за да се наслади на хубавите моменти. Така вместо стресът да води до нещастие, служителите могат да използват отпуските си, за да поддържат добро настроение и енергия.

