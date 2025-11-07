Как да преговаряте за по-висока заплата като Илон Мъск

Ако Мъск може да си издейства трилион и вие можете

Когато става въпрос за изкарване на прехраната, може би си струва да подражаваме на Илон Мъск. От най-богатия човек в света, който току-що получи пакет възнаграждение в Tesla, оценен на над 1 трилион долара, има какво да научим — дори ако в нашия фиш за заплата има доста по-малко нули.

Разбира се, повечето от нас не могат просто да отворят собствена ракетна компания, когато не получат повишение. Но някои от стратегиите, които Мъск и бордът на Tesla използват, могат да бъдат приложени и от обикновени служители — стига да мислим стратегически и да знаем собствената си стойност. Ето как да преговаряте като Илон Мъск, според The Business Insider:

1. Знайте своята стойност

Снимка: iStock

Първата стъпка е да разберете каква добавена стойност носите на компанията си.

Дори на слаб пазар на труда, ако имате предложение от конкурент или просто алтернатива (план Б), това ви дава сила при преговорите.

„Ако знаете какъв е вашият план Б, това ви дава изключително предимство“, казва кариерният консултант Стайн.

Този резервен вариант, известен още като BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement), ви поставя в позиция на увереност, а не на молба. Понякога вашият „коз“ може да бъде самата ви незаменимост. Ако шефът ви знае, че екипът ще се разпадне без вас, това е сериозен аргумент. „Когато в компанията има само един като вас, тогава започва истинското маневрено пространство“, казва Джон Гейтс, основател на Salary Coach.

Точно така разсъждава и бордът на Tesla — Мъск е „уникален генератор на приходи“, който може всеки момент да се насочи към другите си проекти. Ако сте незаменими, имате предимство, ако не - време е да работите върху това да станете такива.

2. Демонстрирайте надмощие с финес

Снимка: iStock

Да имате силни карти не означава да ги хвърлите на масата с шум. Дори да сте „златната гъска“ на компанията, не е добра идея да размахвате конкурентна оферта пред шефа си. Това може да изглежда като заплаха и да постави под съмнение лоялността ви.

По-умният подход? Намекнете, че имате интерес от други работодатели, но подчертавайте, че харесвате настоящата си работа. Например:

„Получих няколко обаждания от хедхънтъри и компаниите предлагат доста изненадващи числа. Но аз наистина ценя възможността да работя тук и бих искал да обсъдим възнаграждението ми.“

Така превръщате разговора в диалог, а не заплаха, и създавате усещане за взаимна полза.

3. Искате повече пари? Покажете резултати

Снимка: iStock

Илон Мъск получава компенсация, базирана на резултати и то на колосални резултати. Новият му план е свързан с конкретни цели: пазарна капитализация от 8,5 трилиона долара до 2035 г., 20 милиона продадени коли и 1 милион робота Optimus.

Същият принцип може да работи и за вас: ако преговаряте за повишение или нова позиция, предложете част от възнаграждението ви да бъде обвързано с конкретна цел. Така стимулирате и двете страни да печелят повече.

„Когато можете да кажете ‘Аз допринесох за това’ или ‘Това се случи благодарение на мен’, тогава аргументът ‘Затова заслужавам повече’ става неоспорим“, казва Патрис Линдо, CEO на Career Nomad.

4. Мислете извън месечния чек

Заплатата не е всичко. Както Мъск получава възнаграждение чрез акции на Tesla, така и вие можете да поискате други форми на компенсация — дялове, бонус при подписване, допълнителен отпуск, гъвкаво време или дори отложена начална дата. Редовно документирайте успехите си. Когато дойде време за преговори, ще имате конкретни доказателства за своя принос, вместо само добри намерения.

В крайна сметка, всяко увеличение на заплатата е референдум за това колко добре сте брандирали собственото си въздействие. Не е нужно да сте Илон Мъск, за да преговаряте умно. Нужно е само да знаете стойността си, да демонстрирате увереност с финес и да покажете, че вашият успех е и успехът на компанията.

Или казано по-просто: Не искайте повече пари. Предложете повече стойност — и направете така, че това да се вижда.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN