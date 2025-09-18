Ако издържите 1 час в най-тихата стая на света, може да спечелите 5 млн. долара

Помещението е на стойност 10 милиона долара

Понякога всеки иска да прекара няколко часа в пълна тишина и спокойствие, но толкова ли е лесно наистина. Microsoft създава най-тихата стая в света с безехова камера на стойност 10 милиона долара. Тази конструкция държи световния рекорд на Гинес за най-ниско измерено звуково ниво от - 20,35 децибела. Стаята е проектирана със специални звукопоглъщащи клинове от фибростъкло, които създават среда, толкова тиха, че напълно елиминира всеки произведен звук, предава Pulse.

Стаята се намира в централата на Microsoft в Редмънд, Вашингтон, и и се счита за технологично постижение на компанията. Тя е обградена от шест слоя бетон и стомана, образуващи 30-сантиметрова изолационна обвивка, която блокира външни звуци и вибрации. Стените, подът и таванът са облицовани с клиновидни фибростъклени панели, които поглъщат звуковите вълни, предотвратявайки каквото и да било ехо.

Този прецизен дизайн гарантира, че абсолютно никакъв звук не прониква вътре, нито излиза навън. Дори да крещите, да пляскате или да тичате из стаята — няма да чуете почти нищо. Създава се напълно беззвучна атмосфера, която може да бъде силно дезориентираща за сетивата.

Какво става, ако влезете в стаята?

Един от най-известните случаи, свързани със стаята, е този на журналистка, приела предизвикателството да влезе в нея. Веднага след затварянето на вратата, тя е погълната от абсолютна тишина и пълен мрак, описвайки усещането като едновременно глухота и слепота. Само осем минути по-късно, под въздействието на сензорната депривация, тя е принудена да напусне помещението. Споделя, че ѝ трябвали цели два часа, за да се почувства отново нормално.

Така компанията създава предизвикатлството, ако някой успее да издържи цял час в тази среда, ще получи награда от 5 милиона долара. До момента обаче никой не е успял да го постигне. Според експертите психиката на повечето хора не е подготвена за пълна липса на звук и стимул. Дори тренирани специалисти по медитация и изолация имат трудности.

