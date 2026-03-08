8 райски дестинации – къде можете да почивате през юни за по-малко от 200 евро?

Къде да почиваме евтино това лято?

Юни отдавна не е „резервният месец“ за хората, които не могат да си позволят почивка през юли и август. Все повече туристи всъщност избират именно началото на лятото. Причината е проста - морето е спокойно, плажовете не са претъпкани, а цените все още не са достигнали пика на сезона.

Още една добра новина е, че дори с бюджет около 200 евро на човек, включително транспорт и настаняване, изборът не е толкова ограничен, колкото изглежда на пръв поглед. На Балканите има няколко дестинации, където можете да си позволите приятна лятна почивка, без да натоварвате сериозно семейния бюджет.

Ето кои са сред най-популярните дестинации, според изданието Денар.

Тасос

Снимка: Василена Красимирова

Тасос остава сигурен залог за македонските туристи това лято. През юни седем нощувки с транспорт могат да се намерят за между 170 и 190 евро, особено в апартаменти. Плиткови тюркоазени заливи, мирис на бор и усещането, че времето минава по-бавно.

Туристически анализатори казват, че точно преди пиковите часове цените на частните издателства са най-гъвкави, така че с малко пазарлък можете да получите по-добра стая за същите пари.

Паралия

Паралия предлага различна енергия – повече хора, повече движение, вечерни разходки и кафенета само на крачки от пясъка. Пакетите през юни често започват от под 160 евро. „Резервациите за началото на сезона растат“, казват експерти по туризъм, посочвайки, че гражданите все по-често използват юни като начин да спестят пари, без да се отказват от морето.

Саранда

Снимка: iStock

Саранда се превърна в истинско откритие през последните години. Йонийско море, чиста вода и цени, които поне през юни са все още разумни. С организиран транспорт и настаняване в апартаменти, можете да се вместите в рамките на 180 до 200 евро. Местните доставчици на храна, според експерти в региона, съзнателно поддържат по-ниски цени през първата половина на сезона, за да привлекат гости от квартала.

Неа Врасна

Неа Врасна е избор за тези, които искат спокойствие. Дълъг плаж, по-малко тълпи и атмосфера, която наподобява повече семейна картичка, отколкото туристически център. Цените през юни варират от 150 до 180 евро. Туристическите работници казват, че именно тези по-малки курорти се превръщат в хит сред семействата, които искат тишина и спокойствие, а не силна музика до полунощ.

Сутоморе

Сутоморе на черногорското крайбрежие предлага солидни оферти за хотели и апартаменти, които се вписват в бюджет от около 190 евро. Адриатическо море през юни има особен цвят – някак по-дълбок, по-тих.

„Разликата в цените между юни и август може да достигне до 40 процента“, предупреждават туристически анализатори. Разликата не е малка, особено ако пътуват четирима членове на семейството.

Кушадасъ

Кушадасъ се смята за по-ексклузивна дестинация, но през юни се появяват промоционални автобусни пакети, които се доближават до границата от 200 евро за основен пакет. Топло море, богата хотелска оферта и усещането, че си малко по-далеч от ежедневието. Да, пътуването е по-дълго, но за мнозина това е част от приключението... и когато пристигнете и видите хоризонта, умората бързо се забравя.

Охрид

Снимка: bTV

Охрид , въпреки че често го изключваме от списъка, когато говорим за „лятна ваканция“, през юни предлага спокойствие, достъпни цени и достатъчно топла вода за плуване. С ранно резервиране и няколко нощувки в частни квартири, почивката може лесно да струва под 200 евро.

Експертите по туризъм подчертават, че местните дестинации имат нарастващ дял именно поради контрола върху общите разходи.

Дуръс

Дуръс е друга опция, която не бива да се пренебрегва. Дълги пясъчни плажове и хотелски предложения, които през юни все още не са достигнали летния си пик. Пакетите обикновено варират между 170 и 195 евро. Туристическите работници казват, че комбинацията от непосредствена близост и солидно обслужване прави Дуръс сериозна алтернатива за тези, които искат нещо различно, но достъпно.

Изводът е прост, макар че някои биха казали очевиден. Мечтаната почивка не е задължително да означава теглене на банков заем и спестяване с месеци.

