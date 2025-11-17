3 млн. лв. ще струва преминаването на вендинг машините към еврото

Пиете кафе от вендинг машина? Ето какво трябва да знаете от 1 януари

Всеки има свой сутрешен ритуал, но за мнозина той започва с ароматната чаша кафе, взета набързо от уличната вендинг машина. И макар големите кафе-вериги да примамват с лъскави витрини, хиляди хора все още предпочитат малките автомати, пръснати навсякъде из града.

По данни на Българската вендинг асоциация има над 30 хиляди вендинг автомати за храни и напитки, но пък много малка част от тях позволяват разплащания с карта. Какво ще се случи с тях, когато влезе еврото?

Ще можем ли да си купим кафе на 1 януари?

Операторите на кафе и хранителни автомати предупреждават: ако не получат едномесечна отсрочка за пренастройка на устройствата след официалното приемане на еврото на 1 януари, рискът е реален – много места може да останат без работещи машини. И то точно в първите дни на новата година, когато хората в болници, автогари или малките населени места най-много разчитат на тях.

Проблемът е бюрократичен, тъй като законът не позволява машните да се препрограмират предварително, преди еврото да стане официално платежно средство. А това означава хаос в първите часове на новата валута.

Какво предстои да се промени?

Нови монетници – старите няма да разпознават евромонетите. Промяна и въвеждане на нов софтуер на касовите апарати – задължителна промяна, която забавя процеса. Разходите на операторите също се вдигат. За преустройството на всички вендинг автомати разходите на оператор са минимум 100 лева на машина. От асоциацията казват, че по закон нямат право да вдигат цените, въпреки че имат основания за това. Това означава, че за подготовката на всички вендинг машини в България ще са нужни 3 млн. лв.

А какво става с паркоматите?

Не само вендинг машините имат нужда от модернизация. Паркоматите в молове, търговски центрове и други обекти също трябва да бъдат подменени. За да избегнат срив в услугата, летищата във Варна и Бургас вече въведоха възможност за плащане чрез ПОС терминали – временно спасение преди голямата смяна.

