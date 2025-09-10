60% от жителите на Кипър няма да плащат повече данъци

Финансовият министър отхвърли, че реформата е насочена в полза на по-богатите

Кипърският финансов министър Макис Керавнос съобщи, че според новата данъчна реформа от 2026 г. ще се увеличи делът на гражданите, освободени от данъчно облагане – от сегашните 45% на 60%. Министърът подчерта, че макар правителството да е отворено към предложения и промени, всякакви корекции, които биха разклатили основната цел на реформата, могат да доведат до изтегляне на законопроекта, предава БГ НЕС.

Керавнос потвърди и премахването на спорната разпоредба, която позволяваше на Данъчния комисар да определя възнагражденията на ръководителите на фирми. Вместо това ще бъдат въведени по-ясни механизми и допълнителни гаранции, включително строги правила за временно затваряне на компании, които не спазват новите изисквания.

Финансовият министър отхвърли критиките, че реформата е насочена в полза на по-богатите. Той подчерта, че данъчно необлагаемият минимум ще надвишава 30 000 евро, което осигурява значителна защита на средния доход. По думите му, предложение за понижаване на прага до 24 500 евро би освободило от данъци цели 75% от работещите, което според него е нереалистично и неустойчиво.

Керавнос определи проектобюджета за 2026 г. като продължение на стабилна и отговорна фискална политика, насочена към излишъци. Същевременно той увери, че ще бъдат запазени социалните политики и ще се финансират ключови инфраструктурни проекти, въпреки предизвикателствата, произтичащи от международната икономическа обстановка.

По повод обявената обща стачка, свързана с Надбавката за покриване на разходите за живот (COLA), министърът коментира, че подобни действия затрудняват диалога и преговорите. Той отбеляза, че при настояща инфлация от едва 0,5% няма реално понижение на разполагаемия доход, а стачките вредят на икономиката и в крайна сметка засягат най-много самите работници.

