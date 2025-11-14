BGN → EUR
Свят 6 години след самолетна катастрофа: Boeing ще плати 28 млн. долара на семейството на една от жертвите

6 години след самолетна катастрофа: Boeing ще плати 28 млн. долара на семейството на една от жертвите

bTV Бизнес екип

В съдебните претенции се посочва, че 737 MAX е бил дефектно проектиран

Федерално жури в Чикаго постанови Boeing да изплати над 28 милиона долара на семейството на служител на ООН, загинал при катастрофата на самолет 737 MAX в Етиопия през 2019 г. Това е първото съдебно решение от десетките заведени дела след двете катастрофи в Етиопия и Индонезия, в които загинаха общо 346 души, предава NBC News.

Снимка: iStock

След постигнато в сряда сутринта споразумение, семейството ще получи общо 35,85 милиона долара, включително пълния размер на присъдената сума и 26% лихва. Компанията се е съгласила да не обжалва, съобщиха адвокатите на близките.

От Boeing заявиха, че компанията дълбоко съжалява за загубата на живот в двата инцидента. Ръководството подчерта, че макар голяма част от исковете да са били уредени чрез споразумения, семействата имат право да търсят обезщетение и чрез съдебни процеси.

От Ню Йорк до Лондон за 4 часа: Кои са новите технологии в транспорта?

В съдебните претенции се посочва, че 737 MAX е бил дефектно проектиран, а Boeing не е информирал адекватно за рисковете, свързани със самолета. Катастрофата на Ethiopian Airlines е настъпила пет месеца след аналогичен инцидент с полет Lion Air 610 в Индонезия. И в двата случая решаваща роля е изиграла автоматизирана система за управление на полета.

Американският производител вече е уредил над 90% от гражданските дела, произтичащи от двете катастрофи, включително чрез милиардни изплащания, споразумение за отложено наказателно преследване и други компенсации. На 5 ноември Boeing е постигнал извънсъдебни споразумения и по още три дела, свързани с катастрофата в Етиопия, като условията им не бяха оповестени.

