Свят 5 млрд. евро се инвестират в стотици кладенци в мащабно търсене на петрол

5 млрд. евро се инвестират в стотици кладенци в мащабно търсене на петрол

Свят

bTV Бизнес екип

Производството на петрол в страната е с най-ниското ниво от началото на 80-те години на миналия век

Египет иска да обърне многогодишната тенденция на намаляване на производството на петрол и планира да пробие 480 проучвателни нефтени кладенци през следващите 5 години.

Инициативата е част от инвестиционна програма, която е на стойност 5,7 млрд. долара долара (4,9 милиарда евро), обяви египетският министър на петрола и минералните ресурси Карим Бадави на Световната енергийна среща на върха в Лондон, съобщава Reuters .

Какво се планира?

Снимка: iStock

Министерството заяви, че през следващата година в Египет ще бъдат пробити общо 101 сондажа. От тях 67 ще бъдат в Западната пустиня, 14 в Средиземно море, девет в Суецкия залив и шест в делтата на Нил. Министерството не уточни откъде ще дойдат парите за инвестициите.

През последните месеци страната подписа споразумения с няколко международни енергийни компании за проучване на нефт и газ, включително споразумения с италианския петролен гигант Eni и британската енергийна компания BP за започване на проучвателни дейности в Средиземно море.

През март компанията подписа и споразумение за изграждането на нефтохимически завод на стойност 7 милиарда долара в Ню Аламейн, първият по рода си в страната, който ще произвежда около 3,1 милиона тона нефтохимически продукти годишно.

Страната и петрола

Снимка: iStock

Египет инвестира милиарди в проучване на петрол, за да обърне дългогодишен спад в производството и да се завърне като световен лидер. Производството на петрол в Египет е средно 513 000 барела на ден през второто тримесечие, най-ниското ниво от началото на 80-те години на миналия век, според министерството.

