Ръст на икономиката у нас: БВП достига над 200 млрд. лв. за 2024 г.

Кой от секторите е двигател на растежа?

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2024 година достига 204.9 милиарда лв. Това показват актуализирани данни на Националния статистически институт (НСИ). Реалният растеж на икономиката е 3.4% спрямо 2023 г., като именно секторът на услугите се очертава като основен двигател на това увеличение.

Секторът на услугите доминира

Снимка: Getty Images/iStock

Рекорден дял от 73,1% от брутната добавена стойност (БДС) заема секторът на услугите – с близо два процентни пункта повече от предходната година. Индустриалният сектор отбелязва спад до 24,2%, а аграрният сектор се свива до 2,7%.

Сред най-бързо растящите дейности са:

Строителството – повишение от 11%;

Търговията, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството – увеличение с 9.6%;

Финансовите и застрахователните услуги – ръст от 6%;

Държавното управление, образованието и здравеопазването – увеличение с 5.1%.

Спад се наблюдава при операциите с недвижими имоти (–2.6%) и преработващата промишленост (–7.2%).

Потреблението и инвестициите движат растежа

През 2024 г. крайното потребление остава основен двигател на икономиката, като представлява 77,1% от БВП и нараства с 4.6% на годишна база. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) съставляват 18.3% от БВП, а външнотърговското салдо на стоки и услуги остава положително.

Износът нараства с 1,8%, докато вносът се увеличава с 3,9%, което говори за активизация на вътрешното търсене.

Ревизирани и по-точни данни

Снимка: iStock

Актуализираните резултати показват, че реалният растеж е с 0.6 процентни пункта по-висок спрямо предварителните оценки (2.8%). Разликата се дължи на допълнителна статистическа и административна информация, включително годишните отчети на предприятията.

НСИ посочва, че ревизиите са направени в съответствие с европейските стандарти (ЕСС 2010) и изискванията на Евростат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN