45 тегления без победител: Това е петият най-голям джакпот в историята на САЩ

След 45 поредни тегления без нито един голям победител, джакпотът на американската лотария Powerball набъбна до внушителните 1,6 милиарда долара преди тегленето в понеделник, съобщава CNBC.

По данни на Multi-State Lottery Association, която администрира играта, това е четвъртият най-голям джакпот в историята на Powerball и петият по големина лотариен джакпот в САЩ изобщо.

Как се печели и как се изплаща?

За да бъде спечелен джакпотът, притежателят на билет трябва да познае и шестте печеливши числа. След това победителят има избор между два варианта за изплащане:

Анюитетна награда – общо 1,6 млрд. долара, изплащани чрез едно първоначално плащане и още 29 годишни вноски, които нарастват с 5% всяка година.

Еднократно плащане – 735,3 милиона долара наведнъж.

И двата варианта са преди данъци.

Колко взема държавата?

Федералният данък върху печалбите от лотарията е сериозен. Още при изплащането автоматично се удържат 24%, но реално победителят почти сигурно ще попадне в най-високата данъчна група от 37%, когато подаде данъчната си декларация за 2025 г. Освен това идват и щатските данъци, които могат да намалят сумата още повече. Само осем щата не облагат печалбите от лотарията - Калифорния, Флорида, Ню Хемпшир, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Вашингтон и Уайоминг.

В останалите щати данъкът обикновено варира между 4% и 6%, а на места – и повече.

Къде се вземат най-много пари?

Разликите са огромни. В щат без данък върху лотарийните печалби победителят може да вземе около 463 млн. долара при еднократно плащане и над 1 милиард долара при анюитет.

В щати с високо облагане, като Ню Йорк или Ню Джърси, „чистата“ сума може да падне до около 380–390 млн. долара при кешовата опция.

Милиарден шанс

С нарастването на джакпота расте и интересът – продажбите на билети скачат рязко в дните преди тегленето. Шансът за печалба обаче остава безмилостен: 1 към 292 милиона. И все пак, когато на масата са 1,6 милиарда долара, милиони американци са готови да опитат късмета си.

