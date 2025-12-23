BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
45 тегления без победител: Това е петият най-голям джакпот в историята на САЩ

45 тегления без победител: Това е петият най-голям джакпот в историята на САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Колко взема държавата?

След 45 поредни тегления без нито един голям победител, джакпотът на американската лотария Powerball набъбна до внушителните 1,6 милиарда долара преди тегленето в понеделник, съобщава CNBC.

По данни на Multi-State Lottery Association, която администрира играта, това е четвъртият най-голям джакпот в историята на Powerball и петият по големина лотариен джакпот в САЩ изобщо.

Как се печели и как се изплаща?

Снимка: Reuters

За да бъде спечелен джакпотът, притежателят на билет трябва да познае и шестте печеливши числа. След това победителят има избор между два варианта за изплащане:

  • Анюитетна награда – общо 1,6 млрд. долара, изплащани чрез едно първоначално плащане и още 29 годишни вноски, които нарастват с 5% всяка година.
  • Еднократно плащане – 735,3 милиона долара наведнъж.

И двата варианта са преди данъци.

Колко взема държавата?

Федералният данък върху печалбите от лотарията е сериозен. Още при изплащането автоматично се удържат 24%, но реално победителят почти сигурно ще попадне в най-високата данъчна група от 37%, когато подаде данъчната си декларация за 2025 г. Освен това идват и щатските данъци, които могат да намалят сумата още повече. Само осем щата не облагат печалбите от лотарията - Калифорния, Флорида, Ню Хемпшир, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Вашингтон и Уайоминг.

В останалите щати данъкът обикновено варира между 4% и 6%, а на места – и повече.

Къде се вземат най-много пари?

Разликите са огромни. В щат без данък върху лотарийните печалби победителят може да вземе около 463 млн. долара при еднократно плащане и над 1 милиард долара при анюитет.

В щати с високо облагане, като Ню Йорк или Ню Джърси, „чистата“ сума може да падне до около 380–390 млн. долара при кешовата опция.

Милиарден шанс

Снимка: Enex

С нарастването на джакпота расте и интересът – продажбите на билети скачат рязко в дните преди тегленето. Шансът за печалба обаче остава безмилостен: 1 към 292 милиона. И все пак, когато на масата са 1,6 милиарда долара, милиони американци са готови да опитат късмета си.



