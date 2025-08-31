3 прости финансови съвета, които ще ви помогнат да спестите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Вероятно сте чували класическите съвети за лични финанси – водете бюджет и не харчете повече, отколкото изкарвате. Но има и по-малко известни практики, които могат да ви помогнат да спестите значителни суми и да изградите стабилен финансов живот.
„Ниската цена на некачествен продукт често се оказва скъпа сделка. Фокусирайте се върху качеството – дайте повече пари, ако това гарантира, че продуктът ще издържи“, казва Андреа Уороч, експерт по лични финанси.
Тя съветва да търсим качествени стоки втора употреба и да се възползваме от големи намаления за скъпи артикули, както и да купуваме сезонни стоки в края на сезона. Безплатните програми за лоялност и онлайн купоните също могат да намалят разходите.
„Бюджетът помага да следвате целите си, но ако е твърде ограничителен, бързо ще доведе до прегаряне“, предупреждава Уороч. Тя съветва да започнем с малки промени и постепенно да надграждаме навиците си.
Важно е също да оставите място за разходи, които имат значение за вас – например вечеря с приятел. За да освободите средства, може да се откажете от неизползвани абонаменти или да намалите сметките за ток, пише Investopedia.
„Днес е твърде лесно да харчите пари несъзнателно. Виждате нещо в интернет, натискате и вече сте го купили“, казва Ан Лестър, автор на „Your Best Financial Life“.
Тя препоръчва да забавите процеса на пазаруване: правете списък, определете конкретен ден за онлайн покупки и се запитайте дали наистина имате нужда от продукта. Абонаментите с автоматично подновяване също трябва да се проверяват редовно, като се спират тези, които вече не се използват.
