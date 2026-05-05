20-годишна е на крачка да обиколи всички държави в света

Ето колко държави ѝ остават

На едва 20 години София Лий вече е посетила повече страни, отколкото повечето хора ще видят през целия си живот. Родената в Аляска германо-американка си поставя амбициозната цел да стане най-младият човек, обиколил всички държави в света.

До момента тя е посетила 180 държави, като ѝ остават още 15. Целта ѝ е да завърши обиколката преди да навърши 21 години на 17 май, за да подобри настоящия световен рекорд. Той принадлежи на Lexie Alford, която е постигнала това на 21 години и 177 дни.

Пътешествието си започва още на 13 години, когато предприема първото си самостоятелно пътуване до Коста Рика. Постепенно това се превръща в нейна страст и начин на живот, свързан с фотография и разказване на истории. През последните седем години тя пътува почти непрекъснато, често сама, посещавайки както отдалечени райони, така и труднодостъпни и рискови дестинации.

В последния етап от пътуването си Лий е изправена пред сериозни предизвикателства. Сред оставащите й държави са Хаити, Украйна, Афганистан, Сомалия, Судан и Иран - места, които изискват внимателна подготовка, визи и постоянно следене на обстановката. „В този етап всичко зависи от това визите да бъдат одобрени навреме, полетите да съвпаднат и преминаването през граници да бъде безпроблемно“, споделя тя.

Светът, в който пътува, вече е по-различен. По думите й достъпът до някои държави е станал по-труден, особено за американски граждани. Благодарение на двойното си гражданство тя използва германски паспорт, който й позволява да влиза в страни, до които достъпът за американци е ограничен. Без това, по думите й, подобно пътешествие би било изключително трудно.

Въпреки всички трудности, най-ценната част от пътуването за нея са срещите с хора. „Срещите с хора от различни култури ми показват, че въпреки различията между нас има много общо“, казва тя пред Forbes. Любимата ѝ дестинация е Индия – страна, към която има силна лична връзка и която е посещавала неколкократно.

Подобно пътешествие обаче изисква сериозни средства. Според пътешественика Lee Abbamonte обикалянето на всички държави струва поне 200 000 долара, като реалната сума често е по-висока. Лий финансира своето пътуване чрез създаване на съдържание, партньорства и работа по време на път.