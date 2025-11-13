112% повече чужденци: Азиатска държава посреща рекорден брой туристи - ето коя

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Хотелиерската индустрия в Узбекистан преживява период на бърз възход. На изложението HORECA EXPO 2025 в Ташкент експерти и инвеститори обсъдиха как новите технологии, местните доставчици и модерните хотели се превръщат в основен двигател на рекордния ръст на туризма в страната. През първите девет месеца на 2025 г. Узбекистан е привлякъл 8,6 милиона чуждестранни туристи – увеличение от 112% спрямо предходната година, според данни на Държавния комитет по туризъм. Този подем поставя страната сред най-бързо развиващите се туристически дестинации в Централна Азия и подчертава ролята на хотелиерството като ключов фактор за икономическия растеж, предава Euronews.
Според Шухрат Исакулов, ръководител на отдела за развитие на туризма към Министерството на екологията на Узбекистан, стремглавият ръст на туристите изисква нови хотели, по-добра инфраструктура и квалифициран персонал. Той подчерта, че правителството предлага целеви субсидии за инвеститори в туристически обекти, въжени линии и развлекателни съоръжения – част от по-широка стратегия за модернизация на сектора и създаване на нови работни места.
За международни компании като Akustik Norco Interior от Швеция, бързо развиващият се пазар в Узбекистан открива възможности за въвеждане на европейски дизайнерски и инженерни стандарти в региона. Директорът по продажбите Андреас Хултфелдт обяснява, че акустичният дизайн все още е сравнително нова област в страната, но компанията вижда потенциал за съвместен растеж. Моделът на Norco, който обединява инженерство, дизайн и производство, е подходящ за развиващия се хотелски сектор на Узбекистан.
Ръководителят „Развитие на бизнеса“ Матвей Кузнецов обяснява, че мисията на платформата е първо да популяризира страната, а след това хотелите, като запази по-голяма част от стойността в местната икономика. Чрез интелигентни алгоритми системата предлага персонализирани препоръки според език, бюджет и предпочитания за локация. Предстои интегрирането на модул за машинно обучение, който ще прогнозира заетостта и сезонните тенденции – инструмент, способен да направи малките хотели по-конкурентоспособни без големи маркетингови разходи.
В същото време местните производители укрепват позициите си. Компанията Hotel Line, базирана в Ташкент, произвежда хотелски текстил, мебели и удобства по международни стандарти и вече снабдява значителна част от вътрешния пазар. Според Мария Сафарова, ръководител маркетинг, интересът към местните продукти расте както сред узбекските, така и сред чуждестранните оператори, тъй като те съкращават сроковете за доставка и гарантират постоянно качество, като едновременно подпомагат местната икономика.
