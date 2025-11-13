112% повече чужденци: Азиатска държава посреща рекорден брой туристи - ето коя

Cтремглавият ръст на туристите изисква нови хотели, по-добра инфраструктура и квалифициран персонал

Хотелиерската индустрия в Узбекистан преживява период на бърз възход. На изложението HORECA EXPO 2025 в Ташкент експерти и инвеститори обсъдиха как новите технологии, местните доставчици и модерните хотели се превръщат в основен двигател на рекордния ръст на туризма в страната. През първите девет месеца на 2025 г. Узбекистан е привлякъл 8,6 милиона чуждестранни туристи – увеличение от 112% спрямо предходната година, според данни на Държавния комитет по туризъм. Този подем поставя страната сред най-бързо развиващите се туристически дестинации в Централна Азия и подчертава ролята на хотелиерството като ключов фактор за икономическия растеж, предава Euronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Според Шухрат Исакулов, ръководител на отдела за развитие на туризма към Министерството на екологията на Узбекистан, стремглавият ръст на туристите изисква нови хотели, по-добра инфраструктура и квалифициран персонал. Той подчерта, че правителството предлага целеви субсидии за инвеститори в туристически обекти, въжени линии и развлекателни съоръжения – част от по-широка стратегия за модернизация на сектора и създаване на нови работни места.

За международни компании като Akustik Norco Interior от Швеция, бързо развиващият се пазар в Узбекистан открива възможности за въвеждане на европейски дизайнерски и инженерни стандарти в региона. Директорът по продажбите Андреас Хултфелдт обяснява, че акустичният дизайн все още е сравнително нова област в страната, но компанията вижда потенциал за съвместен растеж. Моделът на Norco, който обединява инженерство, дизайн и производство, е подходящ за развиващия се хотелски сектор на Узбекистан.

Снимка: Getty Images / iStock

Ръководителят „Развитие на бизнеса“ Матвей Кузнецов обяснява, че мисията на платформата е първо да популяризира страната, а след това хотелите, като запази по-голяма част от стойността в местната икономика. Чрез интелигентни алгоритми системата предлага персонализирани препоръки според език, бюджет и предпочитания за локация. Предстои интегрирането на модул за машинно обучение, който ще прогнозира заетостта и сезонните тенденции – инструмент, способен да направи малките хотели по-конкурентоспособни без големи маркетингови разходи.

В същото време местните производители укрепват позициите си. Компанията Hotel Line, базирана в Ташкент, произвежда хотелски текстил, мебели и удобства по международни стандарти и вече снабдява значителна част от вътрешния пазар. Според Мария Сафарова, ръководител маркетинг, интересът към местните продукти расте както сред узбекските, така и сред чуждестранните оператори, тъй като те съкращават сроковете за доставка и гарантират постоянно качество, като едновременно подпомагат местната икономика.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN