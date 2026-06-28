На 4 часа път от София: Вижте "Малката Тоскана"

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Само на по-малко от час път с кола от Белград се крие място, което пренася посетителите в различна реалност веднага щом слязат от автомобила. Сремски Карловци, малко градче в областта Войводина, все по-често бива определяно като „малката Тоскана“ заради невероятната си прилика със северната част на Италия, разказва сръбското издание Kurir.rs.

Вместо типичната динамика на традиционните туристически дестинации, градът предлага изключително бавен ритъм на живот, където времето сякаш е спряло.

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Тук никой не бърза. Сутрешното кафе се пие спокойно, обядът се превръща в дълъг ритуал, а денят преминава неусетно сред лозови масиви, барокови фасади и панорамни гледки към река Дунав.

Бароковата архитектура, тесните и тихи улички, хълмовете, покрити с лозя, и скритите сред старите къщи винарски изби създават неповторимата атмосфера на Сремски Карловци.

Снимка: iStock

Градчето привлича хора, които търсят спокойствие, автентичност и бягство от градския шум, а не просто поредната туристическа дестинация. За разлика от много популярни места, които през последните години се сблъскват с пренаселеност, Сремски Карловци е запазил своя уют, тишина и неподправен чар. Перфектният ден тук не се нуждае от предварителен план. Достатъчно е да се разходите от централния площад и историческата сграда на старата гимназия до панорамните площадки, а по пътя да се отбиете в някоя от местните винарни за дегустация на прочутите вина.