Вероника Николова, RED Communication: Видимостта изчезва с бюджета – PR остава дългосрочно

Вероника Николова е PR стратег с над 13 години опит в корпоративните комуникации. Като управляващ партньор на RED Communication Agency и член на борда на RED GROUP Capital, тя обединява стратегическо мислене, технологични инструменти и човешко разбиране, за да превръща данните в работещи комуникационни решения. Вероника не просто създава кампании — тя помага на компаниите да бъдат разбрани, припознати и оценени в динамичния бизнес контекст, където доверието е най-ценният ресурс за устойчив успех.

- В бизнес среда, доминирана от реклама и краткосрочни резултати, каква е ролята на PR и с какво той реално се различава?

Бих искала да започна с това, че рекламата и дигиталният маркетинг не се конкурират с PR-a. Те работят най-добре заедно, защото постигат различни цели. Те са като двете страни на една монета. Дигиталният маркетинг и рекламата дават измерима видимост и ясна възвръщаемост, които обаче траят точно толкова, колкото са парите за кампанията. След като бюджетът се изчерпи, ефектът често изчезва и видимостта свършва. PR е другата страна на монетата – той не се купува и не се измерва в кликове или продажби.

PR е стратегически инструмент, който изгражда разпознаваемост и доверие, защитава репутацията и помага на бизнеса да се ориентира в сложни и непредвидими ситуации. С други думи, докато маркетингът ускорява продажбите, PR осигурява устойчивост. Това е стратегически подход, който гарантира, че бизнесът не просто продава, а се развива стабилно и дългосрочно.

- Много компании вярват, че щом продуктът им е добър, пазарът сам ще ги оцени. В кои ситуации това убеждение започва да работи срещу бизнеса, без той да го осъзнава?

Това е един от класическите митове – че добрият продукт сам ще се продаде. Истината е, че пазарът днес е силно конкурентен и потребителят има избор – често пред него стоят десетки алтернативи, всички с твърде много обещания. Клиентите не купуват само качеството на продукта, те търсят доверие: кой бранд е надежден, кой разбира нуждите им и кой може да им даде сигурност, че ще се справи, когато нещата не вървят по план.

Без стратегически PR дори най-добрият продукт остава невидим или губи позиции на фона на по-агресивно комуникиращите конкуренти. От практиката знам много примери на стартиращи компании с уникални технологии, които не успяват да намерят своя пазар, просто защото никой не разбира какво предлагат и защо това е важно.

Днес PR е въпрос на конкурентно предимство – той превръща продукта в история, която хората разбират и на която се доверяват. Той създава видимост, изгражда доверие и позиционира бранда устойчиво, дори когато рекламният бюджет свърши.

- Някои бизнеси избират да ограничат публичните си изяви от притеснение за репутацията си. От практиката ви – кога мълчанието е разумно решение и кога започва да създава риск?

Мълчанието се възприема като безопасно решение, но в днешния свят на свръхинформация и постоянен достъп до новини то често създава повече рискове, отколкото защитава. В практиката ми виждам, че по-консервативните сектори все още предпочитат да ограничават публичните си изяви – мислейки, че това ги предпазва. Истината е, че когато не управляваш диалога, той се управлява от други – конкуренти, медии или социални мрежи.

Пазарът е силно конкурентен, потребителите са информирани и избират брандовете, на които вярват. Ако една компания мълчи, тя губи възможността да покаже стойността си, визията си и готовността си да реагира бързо при промяна. PR не е просто говорене – той е управление на информацията и изграждане на доверие. Времето, когато мълчанието предпазваше бизнеса, отмина. Днес стратегическият PR означава да бъдеш активен, прозрачен и навременен, да обясниш и покажеш кой си, какво правиш и защо клиентите могат да ти се доверят. Това е разликата между бизнес, който оцелява, и бизнес, който расте устойчиво.

- Има ли ситуации, в които прекалената публичност вреди на бизнеса, и как се преценява кога да се говори и кога да се мълчи?

Да, има ситуации, в които прекалената публичност може да навреди на бизнеса, но това не означава, че мълчанието е решение. Истината е, че вредата идва, когато говорим без стратегия, без да знаем какво искаме да постигнем и към кого се обръщаме. Прекалената публичност без ясен фокус може да размива посланието, да обърка пазара и да намали доверието на клиентите.

Решението кога да се говори и кога да се мълчи е въпрос на стратегия, данни и контекст. PR не е просто присъствие в медиите – той е инструмент за управление на риска и за изграждане на устойчиви взаимоотношения. Винаги преценяваме дали нашият глас добавя стойност, дали информира, обяснява или защитава бизнеса.

Визията ми е, че успешният PR е като навигация – знаеш къде е твоята аудитория, какво иска да чуе, и как твоето послание укрепва доверието, а не просто шумът около теб. В ерата на социалните мрежи и бързите реакции, правилното темпо на комуникация е стратегическо предимство – говориш точно когато има смисъл, и оставяш пространство, когато е по-умно да наблюдаваш и анализираш. Това умение отличава компаниите, които растат устойчиво, от тези, които реагират панически и губят позиции.

- И за финал: Как един собственик на бизнес може да разбере ефективността на PR-a, без да разчита само на брой публикации и прочитания?

Ефективността на PR не се измерва само с брой публикации или прочитания – това е най-честата заблуда. Истинската оценка идва от това как PR дейността влияе върху доверието към бранда и върху решенията на клиентите, партньорите и инвеститорите.

В модела RED ние използваме данни, за да видим как комуникацията на компанията променя възприятията и подкрепя бизнес целите. Това означава да наблюдаваме не само медиите, а и онлайн разговорите, социалните сигнали, реакциите на ключови аудитории и дългосрочните трендове – как тези взаимодействия превръщат вниманието в доверие.

Собственикът може да оцени PR ефективността чрез конкретни показатели: как се движи репутационният индекс на компанията, колко бързо и адекватно се управляват кризи, нивото на ангажираност на аудиторията и как PR подкрепя стратегическите цели – от продажби до привличане на таланти и партньорства.

С модела RED виждаме връзката между всяко съобщение и бизнес резултата. Това доверие и прозрачност дават реална, измерима стойност на PR – кампаниите по маркетинг и реклама вече не работят сами, а вървят на основата на стабилна и стратегически изградена репутация.

