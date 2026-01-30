Ивелин Георгиев: „Таксиметровият бранш не е периферия на икономиката, а част от нейната инфраструктура“

Таксиметровите услуги често остават извън големия бизнес разговор

Таксиметровите услуги често остават извън големия бизнес разговор, въпреки че ежедневно обслужват хиляди хора и имат пряко влияние върху мобилността, туризма и облика на градовете. Hippo Taxi е една от компаниите, които целенасочено работят за промяна на този модел. Разговаряме с основателя ѝ Ивелин Георгиев за лидерството, стандартите в сектора и бъдещето на градската мобилност.

Г-н Георгиев, таксиметровият бранш често остава подценяван. Каква е неговата реална роля в икономиката?

– Таксиметровият бранш често се възприема единствено като обслужваща дейност, но реалният му икономически принос е много по-широк. Такситата осигуряват мобилност там, където общественият транспорт не достига, работят 24/7 и често са първата услуга, с която се сблъсква един турист или бизнес посетител. Когато един бранш има такова пряко влияние върху ежедневието на хората, той не може да бъде разглеждан като периферен.

На първо място, секторът създава хиляди работни места – не само за шофьори, но и за диспечери, технически екипи, обучители и административни служители. Това са устойчиви работни позиции, които поддържат местната икономика и осигуряват доходи за хиляди семейства.

На второ място, таксиметровите компании имат пряк принос чрез данъци към общините и инвестиции в оборудване и автопарк. Tези, които работят по правилата, правят значителни годишни разходи, които се връщат обратно в икономиката.

Не на последно място, таксиметровите услуги са ключов фактор за функционирането на градската инфраструктура. Лесната и надеждна мобилност влияе пряко върху потреблението – гражданите и туристите се придвижват повече, посещават повече обекти, ресторанти и събития. В този смисъл таксиметровият бранш действа и като катализатор за други сектори – туризъм, търговия, услуги.

Затова смятам, че таксиметровите компании трябва да бъдат разглеждани не като периферия, а като активен икономически участник. Когато секторът е добре регулиран и развиван устойчиво, той има потенциала да допринася много повече – както за градската среда, така и за местната и националната икономика.

Вие сте изявен предприемач и собственик на таксиметрова компания. Какво преди 10 години Ви мотивира да стартирате и инвестирате в развитието на този бизнес?

- Преди да създам Hippo Taxi, бях част от създаването и развитието на друга таксиметрова компания и това ми даде увереност, че секторът може да бъде развиван по съвсем различен начин. Видях не просто бизнес, а услуга с огромно значение за града, за туристите и за ежедневието на хората. Мотивацията ми не беше да повторя съществуващ модел, а точно обратното - да изградя нов, който поставя стандарти.

Моите планове за развитието на компанията винаги са били свързани с дългосрочна визия и стратегия. Таксиметровият бизнес често се възприема като краткосрочна възможност, но аз вярвам, че той има потенциала да се развива устойчиво, ако се инвестира системно – в автопарк, в технологии и не на последно място - в хората.

Създаването и развитието на Hippo Taxi е израз именно на тази моя визия – че дори в традиционен и консервативен сектор може да се прави модерен бизнес с ясна идентичност и отговорност към средата. Това ме мотивира и днес: желанието да докажа, че предприемачеството не е само в бързите иновации, а и в способността да изградиш стабилен модел, който работи във времето.

Споменахте за иновациите в бранша. В какво се изразяват те и как променят неговия облик?

- Мога да споделя за иновациите и инвестициите, които правим ние в Hippo Taxi, защото според нас именно те променят облика на бранша и начина, по който хората възприемат таксиметровите услуги. Ежегодното обновяване на автопарка е една от най-видимите ни стъпки – всяка година добавяме нови автомобили, които гарантират комфорт, сигурност и намаляване на въглеродният отпечатък. Всеки наш автомобил е оборудван с постерминал за безконтактно плащане и паник бутон за спешни ситуации, свързан със СОТ денонощно, защото за нас безопасността на клиентите и на шофьорите е абсолютен приоритет.

Но най-голямата ни инвестиция винаги е в хората. Няма модерни технологии или нови автомобили, които да заменят мотивирания и подготвен екип. Затова създаваме среда, в която нашият екип се чувства ценен и уважаван. Инвестираме в обучения, подкрепа и ясни вътрешни стандарти, защото вярваме, че устойчивият успех идва от това хората да се гордеят с работата си и да се развиват личностно и професионално.

Така иновациите, които правим не са само технологични, а и чисто човешки. Когато хората са мотивирани и имат усещането, че тяхната работа има стойност и смисъл, това директно се отразява на качеството на услугата и на доверието на клиентите. Именно това променя облика на целия бранш – от консервативен и подценяван сектор, в услуга с модерни стандарти, професионализъм и дългосрочна визия.

И в заключение: Как виждате развитието на таксиметровите услуги през следващите години?

- Според мен в следващите години таксиметровият бранш ще излезе извън рамките на стандартния превоз. Такситата ще станат част от умната градска мобилност – по-добре интегрирани с обществения транспорт. Технологиите ще позволят по-ефективно управление и по-бързо обслужване. Изпреварвайки тази тенденция миналата година разработихме и пуснахме новото си мобилно приложение. Освен лесното, бързо и удобно букване на кола, то дава решение на един от най-големите проблеми в бранша днес – намирането на клиента. Благодарение на тази наша разработка шофьорът вижда къде точно се намира нашия клиент, както и клиентът вижда къде точно се намира колата му.

Все по-голямо значение ще се отдава и на персонализираното изживяване – услуга, съобразена с навиците и предпочитанията на клиента, което изгражда доверие и лоялност. В комбинация с по-екологични решения и социална ангажираност, това според мен ще определи кои компании ще бъдат устойчиви и успешни в близкото бъдеще.





