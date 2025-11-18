Основни насоки при избор на очила – рамки, стъкла, стил

Изборът на очила е важна инвестиция в зрението и самочувствието. Подходящите рамки и прецизно центрираните стъкла подобряват зрителната острота, осигуряват комфорт и подчертават индивидуалния стил.

Основни насоки при избор на очила

При избор на очила е важно да се оценят формата на лицето, зрителните нужди и начинът на живот. Добрата комбинация между рамки, стъкла и стил е основата на комфортното носене:

1. Рамки

Те трябва да бъдат удобни и леки, особено ако се носят през целия ден. Металните модели предлагат изискан външен вид и минимално тегло, но при полурамки изискват по-тънки лещи. Пластмасовите са по-устойчиви на деформация и се предлагат в богата цветова гама. За допълнителен комфорт и дълготрайност, вариантите с пружиниращи шарнири предотвратяват изкривяване при често сваляне и поставяне.

2. Стъкла

При по-високи диоптри или астигматизъм е препоръчително да се изберат изтънени лещи с индекс 1.6 или по-висок за по-елегантен и лек вид. Прогресивните и бифокалните опции изискват рамка с височина поне 37 мм, за да осигурят плавен преход между различните зрителни зони. За оптимална защита и комфорт е добре да имат UV филтър и антибликово покритие, особено при честа работа на компютър или шофиране. При спортни и активни дейности най-подходящи са удароустойчивите поликарбонатни лещи, които съчетават здравина и лекота.

3. Стил и излъчване

Формата и цветът играят ключова роля за цялостното излъчване – те могат да подчертаят очите, линията на веждите и контурите на лицето. През 2025 г. модните тенденции спрямо дизайна при очилата се насочват към минималистични метални рамки, прозрачни ацетатни конструкции и еко материали, които комбинират стил и устойчивост. Изборът на подходящ цвят е също важен – той трябва да хармонира с тона на кожата и индивидуалния стил на обличане.

Специалистите от Skyoptic.bg препоръчват да пробвате няколко различни форми и цветове, за да намерите оптималното съчетание между комфорт и излъчване.

Технически спецификации на рамки и стъкла

За да се постигне перфектно зрително усещане, е необходимо да се обърне внимание и на техническите параметри на очилата при избор:

Параметър Описание Препоръка Lens width (мм) Ширина на отвора за стъклото Съобразена с диоптъра и формата на лицето Bridge size (мм) Разстояние между стъклата Да осигурява стабилно позициониране и комфорт Temple length (мм) Дължина на дръжките Обичайно 135–145 мм според ширината на лицето Lens height (мм) Вертикална височина Минимум 37 мм при прогресивни лещи

Добрият избор на параметри гарантира правилно позициониране на очилата, оптимален комфорт и прецизно зрително фокусиране.

Видове покрития на лещите

Освен материалът и диоптърът, важна роля за качеството на зрението играят и покритията на лещите. Те подобряват видимостта, защитават очите и удължават живота на очилата. Ето кои са най-често използваните покрития и какви предимства осигуряват:

антибликово (AR) – намалява отраженията при работа с екрани;

UV защита – блокира вредните ултравиолетови лъчи;

хидрофобно покритие – предотвратява задържане на капки вода и улеснява почистването;

антирефлексно покритие – осигурява по-ясно виждане и намалява напрежението в очите.

Очилата, изработени съгласно стандартите ISO 8980 (за оптични лещи) и EN 1836 или EN ISO 12312-1 (за слънчеви филтри), преминават строг контрол на оптичната точност, пропускането на светлина и UV защитата. Спазването на тези стандарти не е само формалност – то гарантира високо качество на изработката и безопасност при продължително носене.

Правилният избор на очила е комбинация от зрителна прецизност, комфорт и личен стил. Висококачествените предложения с UV защита осигуряват не само отлична видимост, но и дългосрочна грижа за очите.