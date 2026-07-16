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Обзавеждането на баня изглежда лесно само на пръв поглед. Избираме плочки, шкаф, мивка, душ зона, огледало и смесители — и очакваме всичко да се подреди естествено. В реалността обаче банята е едно от най-сложните помещения у дома, защото трябва да съчетава влага, ограничено пространство, ежедневна употреба, добра вентилация, безопасност и лесна поддръжка.
Затова при планиране на нова баня или ремонт е важно да се мисли не само за визията, но и за практичността на всяко решение. В специализирани магазини като Gaudi DS могат да се открият различни решения за обзавеждане за баня — от мебели, шкафове и мивки до плочки, смесители, душ системи, огледала и аксесоари, което помага на потребителите да планират цялостно помещението, а не да купуват отделни елементи без ясна концепция.
Една от най-честите грешки при обзавеждане на баня е изборът на продукти само защото изглеждат модерно. Красивите плочки, дизайнерската мивка или ефектният шкаф могат да изглеждат отлично на снимка, но да се окажат неудобни в реална употреба.
Например тъмните повърхности изглеждат луксозно, но често показват повече следи от вода и варовик. Големите мивки са удобни, но могат да заемат прекалено много място в малка баня. Отворените рафтове изглеждат стилно, но изискват постоянна подредба.
При избора на обзавеждане за баня е добре първо да се мисли за ежедневието: колко души ще използват помещението, има ли нужда от повече място за съхранение, колко лесно ще се почиства и дали избраните материали са подходящи за влажна среда.
Банята често е малко помещение, особено в апартаменти. Затова всяка грешка в разпределението се усеща веднага. Ако шкафът пречи на отварянето на вратата, ако душ зоната мокри цялото помещение или ако тоалетната е поставена твърде близо до мивката, дори най-красивият дизайн няма да бъде удобен.
Преди покупка е важно да се измери точно пространството и да се помисли за движението в банята. Трябва да има достатъчно място за преминаване, за отваряне на шкафове и чекмеджета, както и за комфортно използване на мивката, душа и тоалетната.
При малка баня добри решения са висящи шкафове, компактни мивки, огледални шкафове, душ паравани вместо масивни кабини и светли цветове, които визуално разширяват помещението.
Много хора подценяват нуждата от шкафове и места за съхранение. В началото банята изглежда подредена, но с времето се появяват козметика, почистващи препарати, кърпи, сешоар, самобръсначки, резервни продукти и аксесоари.
Ако няма достатъчно място за тях, банята бързо започва да изглежда претрупана. Това е особено проблемно при малки бани, където всеки предмет на открито създава усещане за хаос.
Практично решение е шкаф под мивка, висок шкаф колона, огледален шкаф или комбинация от затворени и отворени пространства. Затворените шкафове са по-добри за вещи, които не трябва да се виждат, а отворените рафтове могат да се използват за декоративни или често използвани продукти.
Банята е помещение с постоянна влага, пара и температурни промени. Затова материалите трябва да бъдат устойчиви. Не всеки шкаф, плот, огледало или аксесоар е подходящ за баня, дори да изглежда красиво.
Една от големите грешки е използването на мебели, които не са предназначени за влажни помещения. Те могат да се надуят, деформират или да загубят покритието си след време. Същото важи и за некачествени метални елементи, които могат да корозират.
При избор на мебели за баня е добре да се търсят влагоустойчиви материали, качествени механизми, стабилни панти, устойчиви покрития и лесни за почистване повърхности.
Дори най-качественото обзавеждане няма да издържи добре, ако банята няма добра вентилация. Влагата е основен враг на мебелите, огледалата, фугите и стените. Без проветряване могат да се появят мухъл, неприятна миризма и бързо износване на материалите.
При ремонт на баня трябва да се провери дали вентилацията работи добре. Ако няма прозорец, вентилаторът е почти задължителен. Добрата циркулация на въздуха удължава живота на мебелите и прави банята по-здравословна и приятна за използване.
Плочките са основата на всяка баня. Грешният избор може да направи помещението неудобно, хлъзгаво или визуално претрупано. Много хора избират плочки само по цвят и дизайн, без да обърнат внимание на размер, текстура, поддръжка и безопасност.
За пода е важно плочките да не са прекалено хлъзгави. За малки бани често работят по-светли тонове и по-изчистени комбинации. Прекалено много различни шарки, бордюри и цветове могат да направят банята визуално по-малка.
Добре е плочките да се съчетават с мебелите, мивката, смесителите и огледалото. Банята изглежда по-завършена, когато всички елементи следват общ стил.
Най-сигурният начин да избегнете проблеми при обзавеждане на баня е да не започвате с покупките, а с планирането. Банята трябва да се мисли като цялостна система, в която мебелите, плочките, санитарията, осветлението и аксесоарите работят заедно.
Преди да изберете конкретни продукти, е добре да направите няколко важни стъпки:
Особено важно е да не се мисли само за визията. Красивата баня трябва да бъде удобна и практична в ежедневието. Затова обърнете внимание на детайли като:
Добре обзаведената баня не е просто красива. Тя е удобна сутрин, лесна за почистване, устойчива на влага и подредена дори когато се използва от цялото семейство. Колкото по-добре е планирана в началото, толкова по-малко компромиси ще се налагат след ремонта.
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