Константин Симидчийски: Видеото е начин, по който съвременните брандове изграждат доверие

Константин Симидчийски е съосновател на дигитална агенция CopyVibes, функционираща от над 7 години на българския пазар. Агенцията стартира дейност с фокус копирайтинг и създаване на текстово съдържание, но с времето започва да разширява портфолиото си от услуги, покривайки все повече сфери на дигиталния маркетинг.

Константин Симидчийски следва Журналистика в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, като дълго време работи по специалността си, преди да се преквалифицира като копирайтър. Проявява все по-силен интерес и към маркетинга, като вярва, че това е сфера на дейност, даваща далеч по-голямо поле на изява, отколкото се казва в “учебниците”.

С днешна дата CopyVibes предлага като една от водещите си услуги видео маркетинг, често представляващ създаване на кратко форматно съдържание за социални мрежи, включително TikTok. В агенцията вярват, че с днешна дата видеото е сред най-мощните маркетингови инструменти, особено когато става дума за социалните медии.

- Г-н Симидчийски, в последните години видео съдържанието се превърна в основен комуникационен инструмент за бизнесите. Как си обяснявате тази промяна?

Промяната не е внезапна, но е категорична. Видеото постепенно измести останалите формати, защото отговаря на начина, по който хората възприемат информация днес - бързо, визуално и емоционално. Но има и нещо по-дълбоко от това. Видео съдържанието не просто предава информация, то изгражда усещане за присъствие. А в свят, в който доверието към брандовете е все по-крехко, това е изключително важно.

В миналото можеше да разчиташ на добре написан текст или атрактивна визия. Днес хората искат да видят кой стои зад бранда, как мисли, как говори, как реагира. Видео форматът създава тази близост и затова се превърна в основен език на комуникация.

- Какво се промени в начина, по който компаниите използват видеото през последните години?

Най-голямата промяна е, че видеото престана да бъде просто “кампания”. Все по-малко работи логиката “правим едно видео и приключваме”. Вместо това виждаме нуждата от последователност и дългосрочна стратегия.

Компаниите, които използват видеото ефективно, не мислят в рамките на единични клипове, а в системи - как всяко съдържание надгражда предишното, как изгражда образ, доверие и разпознаваемост. Това изисква планиране, търпение и ясно разбиране какво искаш да постигнеш.

- Къде най-често бизнесите допускат грешки, когато започват да работят с видео?

Най-често виждам две основни грешки. Първата е стремежът да се копира това, което “работи” при другите. Това обикновено води до съдържание без характер - прилично направено, но напълно заменимо.

Втората грешка е липсата на стратегия. Много компании тръгват от въпроса “Какво видео да направим следващата седмица?”“ вместо от “Какво искаме хората да мислят за нас след шест месеца?.“ Когато липсва тази перспектива, видеото се превръща в шум, а не в инструмент.

- Каква е най-честата заблуда, която бизнесите имат за видео маркетинга?

Най-често срещаната заблуда е, че видеото е бързо решение. Че правиш няколко клипа, качваш ги онлайн и резултатите идват автоматично. Истината е, че видео маркетингът работи само когато е част от последователна комуникация.

Едно видео може да привлече внимание, но поредица от добре обмислени послания изгражда доверие. А без доверие няма устойчив бизнес.

- Какъв е подходът на CopyVibes в този контекст?

Ние започваме от разбирането, че видео маркетингът не е просто производство на съдържание. Това е процес на позициониране. Затова първата ни работа никога не е свързана с камера, осветление или монтаж. Започваме с разговор - за бизнеса, за аудиторията, за целите, за това какво искаме хората да запомнят.

Едва след това изграждаме стратегията и насрочваме дата, локация и час за снимки, удобни на клиента. Гордеем се с това, че услугата ни е 360-градусова, покриваща целия процес. Т.е., след като вече сме изградили стратегия и сме разписали сценариите, заснемаме планираните видеа, след това ги монтираме и дори ги публикуваме. Така освобождаваме максимално много време за клиентите ни, които са заети хора и нямат излишно такова за губене.

- Какво отличава CopyVibes от останалите агенции на пазара?

Мисля, че най-голямата разлика е в начина на мислене. Ние не третираме видеото като изолиран продукт, а като част от цялостната комуникационна екосистема на бранда.

Работим много тясно с клиентите си, защото вярваме, че най-добрите резултати идват, когато има доверие и обща визия. Не продаваме готови формули. Вместо това търсим решения, които имат смисъл конкретно за този бизнес, в този момент от развитието му.

- Каква роля играе автентичността в съдържанието днес?

Тя е ключова. Аудиторията вече разпознава кога нещо е насилено или “изиграно”. Хората не търсят перфектни кадри, а истински глас.



Автентичността не означава непрофесионализъм - означава последователност между това, което брандът казва, и това, което прави. Когато тези две неща съвпадат, съдържанието започва да работи.

- Какво е мястото на личния бранд в комуникацията на компаниите?

Все по-голямо. Хората се доверяват на хора, не на лога, макар и да има такива изключения, но когато става дума за наистина огромни брандове. Когато зад една компания стои ясно лице, ясно мислене и последователна позиция, доверието се изгражда много по-бързо.

Това не означава, че всеки трябва да бъде инфлуенсър, а че прозрачността и човешкото присъствие вече са важна част от бранд стратегията.

- Как си представяте бъдещето на видео съдържанието в бизнес комуникацията?

Виждам бъдеще, в което съдържанието става по-малко шумно и по-смислено. Алгоритмите ще се променят, платформите ще се сменят, но нуждата от ясно послание и доверие ще остане.

Компаниите, които инвестират в дългосрочно присъствие и мислят стратегически, ще бъдат тези, които остават релевантни.

- Какъв съвет бихте дали на бизнесите, които тепърва искат да инвестират във видео съдържание?

Да започнат с въпроса “защо”. Защо правим това видео? Какво искаме хората да запомнят? Какво искаме да се промени в тяхното възприятие?

Когато тези въпроси имат ясен отговор, форматът идва сам. Видео маркетингът не е въпрос на техника, а на яснота. И колкото по-рано един бранд го осъзнае, толкова по-устойчив ще бъде в дългосрочен план.

