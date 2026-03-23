Какво могат най-новите модели прахосмукачки робот?

Гласови командии, самопочистващи се консумативи и четки против заплитане на косми. Не, това не е сцена от футуристичен филм за космическа мисия. Това е реалността в много домове, които избират интелигентният и напредничав начин на почистване с прахосмукачка робот.

Днес технологиите в този сегмент превръщат поддръжката на дома в напълно автоматизиран процес, който изисква минимална човешка намеса.

Лидерът в иновациите Roborock продължава да вдига летвата, представяйки модели, които не просто събират прах, а мислят, навигират и се грижат за хигиената на едно съвсем ново ниво. Ето как някои от новите попълнения в индустрията променят представите ни за чистота.

Roborock S8 MaxV Ultra: Върхът на интелигентното почистване

Този модел се отличава със своята мощна система за всмукване HyperForce, която достига до 10 000 Pa, осигурявайки безупречна чистота на всички видове подови покрития. С напредналата технология DirTect, устройството автоматично разпознава зоните с повишена мръсотия и прилага увеличена мощност там, където е необходимо, гарантирайки по-дълбоко почистване без излишно разхищение на енергия.

Със своята впечатляваща навигационна система, базирана на PreciSense LiDAR технология, тази прахосмукачка робот сканира и картографира вашето жилище с изключителна точност.

Интелигентността на системата AI 2.0 му позволява да избягва препятствия с лекота, намалявайки риска от заклещване. Управлението е изключително гъвкаво - чрез интегрирани гласови команди или мобилно приложение, което предлага дори функции за дистанционно видеонаблюдение на дома.

Освен сухото почистване, моделът предлага и иновативната система VibraRise 3.0 за мокро почистване, която ефективно отстранява дори засъхнали петна. Важен акцент е докинг станцията, която измива мопа с гореща вода, осигурявайки висока степен на дезинфекция и готовност за следващия цикъл на работа.

Roborock Q Revo 5 АЕ: Мощ и грижа за детайлите

За потребителите, които се борят с упорити косми от домашни любимци, Roborock Q Revo 5 AE е истинско технологично облекчение. Той разполага с внушително засмукване от 12 000 Pa и специализирана основна четка DuoDivide против заплитане. Системата от две къси успоредни четки със спираловиден дизайн насочва космите директно към всмукателния отвор, елиминирайки нуждата от ръчно почистване на уреда.

Интелигентната 3-слойна система против заплитане включва и странична четка с асиметричен дизайн, която използва центробежна сила, за да отвежда космите към центъра. В комбинация с технологията FlexiArm за почистване на ръбове и двойните въртящи се мопове, Q Revo 5 AE постига резултати, равни на многократно ръчно търкане на пода. Роботът дори оптимизира маршрута си според посоката на поставената настилка, за да намали шума и да извлече максимума от пукнатините по пода.

Навигацията PreciSense LiDAR и Reactive Tech гарантират, че устройството ще открие и заобиколи всяко препятствие, дори при разпръснати предмети по пода. Многофункционалната станция за зареждане затваря цикъла на автоматизация, като автоматично измива и изсушава моповете, подготвяйки ги за следващата мисия.

Roborock Saros 10: Компактният атлет

Roborock Saros 10 поставя нов стандарт за компактност, като е най-тънкият модел на бранда досега с височина от едва 7.98 см. Благодарение на технологията RetractSense, той автоматично спуска своя LiDAR сензор, за да влезе под най-ниските мебели, където прахът обикновено остава недосегаем. Шасито AdaptiLift позволява на робота да преминава през прагове до 4 см и автоматично се повдига при засичане на високи килими, за да предотврати заплитане.

Моп системата VibraRise 4.0 осигурява 4000 вибрации в минута, а иновативната система против заплитане с четка DuoDivide и странична четка FlexiArm гарантира безпроблемна работа в домове с много коса или домашни любимци. Reactive AI 3.0 използва RGB камера и странично сканиране, за да минимизира слепите зони и да реагира мигновено на промени в средата.

Финалният щрих е станцията RockDock Ultra 2.0, която автоматично измива мопа при температура до 80°C, премахвайки 99.99% от бактериите. Системата за автоматично пълнене и източване на вода, съчетана с бързото зареждане (само 150 минути за пълен цикъл), превръща Saros 10 в независим помощник, който работи безупречно, докато вие се наслаждавате на свободното си време.