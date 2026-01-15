Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна

Iute Group, основаната в Естония банкова група, получи одобрение от Националната банка на Украйна и подписа споразумение да работи за създаване на дигитална банка в Украйна

Хронологично Iute Group спечели открит търг, организиран от Украинския фонд за гарантиране на депозити, след което получи одобрение от Националната банка на Украйна и вече подписа на споразумение, позволяващо поемане на избрани активи и депозитни задължения на RWS Bank, включително прехвърляне на около 13 000 ритейл клиенти.

Тармо Силд, главен изпълнителен директор на Iute Group,обяви, че регулаторното одобрение и подписването на споразумението са преход от фазата на подготовка към изпълнение. "Следващите етапи са капитализиране на банката, запазване и развитие на съществуващите екипи и спазване на изискванията на Националната банка на Украйна при ежедневни банкови операции. Очакваме да стартираме с пълен набор банкови операции и да започнем привличане на нови клиенти още през първото тримесечие на 2027 г.".

Според Силд, географската експанзия е част от стратегията на Iute за изграждане на клиентско насочена дигитална банка за ежедневни банкови операции в Югоизточна Европа. "Решението да влезем в Украйна се основава на нашата вяра в бъдещето на Украйна и нейната роля в Европейското икономическо пространство. Ние възприемаме Украйна като огромна възможност за растеж както за Iute, така и за Европа. Заради войната тя се превърна в най-дигиталния финансов пазар с шесто по големина население в Европа," добави Силд. Влизането в Украйна следва същите принципи на управление на риска, които прилагаме и в другите пазари, където оперира Iute. "Общите инвестиции на Iute Group в Украйна първоначално ще са в рамките на до 15 милиона евро, докато не бъдат постигнати целите ни за приходи и рентабилност", обясни той.

Банката ще носи името IuteBank и ще е под надзора на Националната банка на Украйна. Банковият лиценз позволява на Iute да предоставя всички основни банкови услуги, включително сметки на ритейл и корпоративни клиенти, карти, депозити, кредити, разплащания, операции с чуждестранна валута, както и сетълмент услуги. Банката ще се ръководи от Артър Муравицки, който е с 22 години опит в украинския финансов сектор. Според Муравицки, приносът както на Фонда за гарантиране на депозити, така и на Националната банка на Украйна е бил от съществено значение за напредъка на проекта.

Олга Билай, управляващ директор на Фонда за гарантиране на депозити на Украйна, заяви че споразумението е показало, че банковият пазар на Украйна функционира прозрачно и в съответствие с международните добри практики. "Споразумението с Iute Group включваше създаване на мостова банка, получаване на лиценз, прехвърляне на активи и пасиви, и последваща продажба към чуждестранен инвеститор в изключително кратък срок. Това стана възможно благодарение на продуктивното сътрудничество с Националната банка на Украйна, Антимонополния комитет на Украйна, Националния депозитарна Украйна и Националната комисия по ценни книжа и фондовия пазар", каза тя.

Iute Group и нейните дъщерни дружества подкрепят Украйна от началото на войната, включително и с парични дарения. Групата гледа на своето бизнес присъствие в Украйна като дългосрочна инвестиция в Европа.

Iute Group е дигитална банкова група, с фокус върху ежедневните финансови услуги в Югоизточна Европа. Основана е през 2008 г. и е със седалище в Естония, Iute обслужва клиенти в Албания, България, Молдова, Северна Македония и Украйна. Чрез приложението Myiute се предоставят дигитални финансови услуги, включително плащания, банкиране, кредитиране и застрахователно посредничество. Iute Group финансира операциите си чрез ации, депозити и обезпечени облигации, листнати на Регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса и Nasdaq Baltic Main List.



