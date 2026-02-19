It's a Love Deal: Грабнете своя домейн на супер цена

Всеки силен онлайн проект започва с правилния домейн. Това е името, което клиентите ще търсят, запомнят и свързват с вашия бранд. Сега е моментът да направите тази стратегическа стъпка, докато тече кампанията It's a Love Deal на superhosting.bg, която дава специална възможност да регистрирате домейн и да осигурите стабилна основа за своето дигитално присъствие при изключително изгодни условия.

It's a Love Deal – точният момент за ново начало

Кампанията It's a Love Deal не е просто сезонна инициатива. Тя е целенасочена възможност за предприемачи, стартиращи бизнеси, утвърдени компании и креативни професионалисти, които искат да изградят или надградят своето онлайн присъствие в началото на годината и през активния бизнес период.

В рамките на It's a Love Deal до 24.02 може да се възползвате от:

отстъпки при регистрация на домейни с популярни разширения като .BG с 29%, .COM – 44%, .EU – 71%, .ONLINE – 95%, .NET – 38% и .SITE – 97%;

хостинг план СуперСтарт на цена от 2.47 евро или 4,83 лева, подходящ за WordPress сайтове и малки до средни онлайн проекти;

комбинирано решение – домейн и хостинг на едно място, за бърз и структуриран старт.

Това означава по-малко технически усложнения и повече фокус върху развитието на вашата идея.

Домейнът – първата стъпка към доверие

В дигиталната среда домейнът е нещо повече от адрес. Той е визитна картичка, сигнал за професионализъм и дългосрочна ангажираност. Често именно проверката на сайта е първата стъпка, която потенциалният клиент предприема, преди да се свърже с дадена компания.

Краткият и ясно структуриран домейн:

Улеснява запомнянето и директния трафик. Подсилва бранд идентичността. Създава усещане за стабилност и сигурност. Подпомага цялостната SEO стратегия.

В среда, в която конкуренцията е на един клик разстояние, правилното име може да направи разликата между запомнящ се бранд и пропусната възможност.

За кого е подходяща кампанията?

It's a Love Deal е насочена към всеки, който вижда онлайн пространството като стратегическа среда за развитие. Независимо дали:

стартирате нов бизнес или личен проект;

планирате ребрандинг;

искате да защитите името си чрез регистрация на няколко разширения;

подготвяте нов продукт или маркетингова кампания;

регистрацията на подходящ домейн е логичната първа стъпка.

В практиката често се наблюдава отлагане, което води до това желаният домейн вече да е зает или до компромис с идентичността на бранда. Именно затова кампании като It's a Love Deal създават конкретен и навременен стимул за действие.

Стабилна основа за устойчив растеж

Онлайн присъствието не се изчерпва с регистрирането на домейн. То изисква надежден хостинг, добра техническа среда и възможност за бъдещо разрастване.

Хостингът от Superhosting предоставя плана СуперСтарт, чрез който може да използвате оптимизирана среда за WordPress, бързо зареждане, лесно управление и не на последно място – най-високо ниво на поддръжка от реални хора.

Първо се изгражда стабилната основа. След това идват маркетингът, автоматизацията, анализите и надграждането. Без правилната инфраструктура всяка следваща стъпка е по-трудна.

Време е да действате

Кампанията It's a Love Deal е вече активна и дава възможност да грабнете своя домейн на супер цена до 24.02. Това е шанс да превърнете идеята си в реалност, да изградите професионално онлайн присъствие и да поставите ясна основа за бъдещ растеж.

Дигиталният успех започва с едно име. Изберете го стратегически – и направете първата крачка още днес.