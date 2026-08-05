Хлебарките БГ посочва защо превенцията срещу вредители е важна за търговски обекти и офиси

Превенцията срещу вредители е една от най-важните мерки за защитата на всеки търговски обект или офис. Тя намалява риска от здравословни проблеми, предпазва стоките и оборудването, ограничава вероятността от санкции и помага да запазите доброто име на бизнеса си. Затова редовните ДДД обработки – дезинфекция, дезинсекция и дератизация – не са просто добра практика, а за много обекти са и законово задължение.

По-долу експертите от „Хлебарките БГ“ посочват какви рискове крият вредителите, какво изисква нормативната уредба и защо профилактиката е много по-разумното решение от реакцията след появата на проблем.

Какви рискове крият вредителите за бизнеса ви?

Дори единична поява на хлебарка, мишка или друг вредител може да доведе до сериозни последствия. В зависимост от дейността на обекта щетите невинаги се изчерпват с разходите за обработка.

Основните рискове включват:

разпространение на болестотворни микроорганизми – хлебарките, мухите и гризачите могат да пренасят патогени, които създават риск за служителите и клиентите;

увреждане на стоки и оборудване – гризачите повреждат кабели, изолации и опаковки, а хлебарките замърсяват хранителни продукти и работни повърхности;

накърняване на репутацията – дори един сигнал или негативен отзив за забелязан вредител може да отблъсне настоящи и бъдещи клиенти;

административни санкции – при липса на задължителните обработки и документация контролните органи могат да наложат глоби.

Редовната профилактика струва значително по-малко от разходите, които възникват след сериозно заразяване.

Какви законови изисквания важат за търговските обекти в България?

Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на търговски обекти в България се регулират от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации [1].

Съгласно наредбата, лицата, стопанисващи обекти като магазини, заведения за хранене, складове, производствени цехове и хранителни обекти, са длъжни да поддържат помещенията си чисти и да осигуряват редовно извършване на ДДД обработки. Контролът по изпълнението се извършва от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – в зависимост от типа на обекта.

При проверка стопанисващите обекта трябва да представят протокол за извършена обработка, дневник за ДДД и друга придружаваща документация. Липсата на такива документи или на действащ договор за ДДД обслужване е основание за налагане на административна санкция.

Кои вредители се срещат най-често в офисите и търговските помещения?

Всеки тип обект – от офис до склад за храни – привлича определени вредители в зависимост от условията в него. Познаването на най-често срещаните видове помага при избора на подходяща превенция:

1. Хлебарки

Предпочитат топли и влажни помещения и обикновено се крият зад кухненски шкафове, електроуреди и други труднодостъпни места.

2. Дървеници

Разпространяват се в мебели, мека тапицерия и текстил. При по-сериозно заразяване е необходима специализирана обработка.

3. Бълхи

Често попадат в помещенията чрез домашни любимци или други животни и могат бързо да увеличат популацията си.

4. Мравки и мухи

Привличат ги хранителните отпадъци и остатъците от храна, затова са често срещани в заведения, кухни и хранителни производства.

5. Гризачи

Мишките и плъховете проникват през малки отвори и могат да причинят сериозни повреди по електрическите инсталации, складовите наличности и оборудването.

Всеки от тези вредители изисква различен подход при третиране, което прави професионалната преценка на обекта ключова стъпка преди самата обработка.

Как редовната профилактика предпазва бизнеса ви от загуби?

Профилактичните обработки, извършвани ежемесечно, действат превантивно и предотвратяват натрупването на популация от вредители, преди тя да причини видима вреда. Редовната профилактика носи няколко конкретни предимства:

намалява риска от внезапно спиране на работния процес поради заразяване;

осигурява постоянна изрядност на документацията пред РЗИ и БАБХ;

пести разходи, свързани с извънредни обработки при вече установен проблем.

С други думи, месечната такса за профилактика обикновено е значително по-ниска от загубите, които би понесъл обект при сериозно заразяване с вредители.

Какво казва експертът по темата?

Инж. Стоян Гоцев, собственик на „Хлебарките БГ“ и специалист по борба с вредители с над 13 години опит в бранша, обръща внимание на факта, че повечето собственици на търговски обекти подценяват превенцията, докато проблемът стане видим. По думите му, реакцията след установено заразяване винаги е по-скъпа и по-бавна, отколкото редовната месечна профилактика.

Той допълва, че съвременните методи позволяват обработките да се извършват дискретно и без да възпрепятстват нормалната работа на обекта.

Какво включва договор за ДДД обслужване?

Договорът за ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) обвързва изпълнителя със задължението да извършва редовни обработки и да предоставя необходимата документация за съответния обект. Обичайно съдържанието на такъв договор включва:

протокол за извършена обработка, изготвен съгласно действащата нормативна уредба на МЗ;

дневник за ДДД, в който се вписват датите и видовете третирания;

чек-лист за проверени дератизационни точки, ако обектът разполага с такива;

фактура с включен ДДС за извършените услуги.

Пълният комплект документи улеснява преминаването на проверки и доказва, че обектът спазва нормативните изисквания.

Редовната превенция срещу вредители е част от доброто управление на всеки търговски обект или офис. Такъв подход спестява на бизнеса не само финансови санкции, но и репутационни щети, които трудно се възстановяват.

Ако управлявате обект, за който законът изисква ДДД договор, или просто искате да предпазите помещенията си от вредители, изберете надежден партньор, който извършва реални обработки и осигурява пълната необходима документация.

Често задавани въпроси

Колко време отнема една ДДД обработка на търговски обект?

Продължителността зависи от площта на обекта и вида на обработката. За по-малки офиси и магазини тя обикновено отнема до един час, а за по-големи обекти може да е необходим повече време.

Нужно ли е служителите да напускат помещенията по време на обработката?

Зависи от използвания метод. При някои обработки помещенията се освобождават временно, а при други работният процес може да продължи при спазване на указанията на изпълнителя.

Какво трябва да направите преди посещението на ДДД специалист?

Осигурете достъп до всички помещения и следвайте предварителните инструкции на фирмата. При необходимост хранителните продукти се прибират или покриват.

По какви признаци може да разберете, че има скрит проблем с вредители?

Сред най-честите признаци са необичайни миризми, следи от гризане, дребни тъмни петна, шумове в стени или тавани и повредени опаковки.