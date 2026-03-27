Демонстрирайки устойчивост и инвестирайки в бъдещето: BSH отбелязва оборот от 15 млрд. евро през 2025 г. в предизвикателна среда

Мюнхен, 26.03.2026 г. – BSH Home Appliances Group отчита оборот от 15 млрд. евро за финансовата 2025 година. Коригиран с валутните ефекти, това представлява спад от 1,6% спрямо 2024 г., докато в местна валута е налице ръст от 2,8%. Най-големият производител на домакински уреди в Европа регистрира ръст на продажбите в регионите Северна Америка, Европа и Развиващи се пазари в сравнение с 2024 г. Главният изпълнителен директор д-р Матиас Мец подчертава значението на тези успехи: „Преодоляхме добре трудните времена. Беше година с много насрещни ветрове, но тя показа, че нашата пътна карта за бъдещето работи.“
Финансовата 2025-та година отново беше белязана от множество предизвикателства, включително постоянно слаби пазари на недвижими имоти и многобройни геополитически напрежения. Същевременно успехите на развиващите се пазари показват, че пътната карта на BSH за бъдещето се отплаща: със силното си портфолио от марки, ясни стратегически решения, фокусирани инвестиции и продуктово портфолио, съобразено с нуждите на пазара, производителят на домакински уреди успя да засили позициите си в ключови региони и да се възползва от нов потенциал за растеж.
В растящия регион на Северна Америка, BSH увеличава оборота си в местна валута с над 5% или с 0,4% в евро поради промените в курса на Щатския долар – и отново печели пазарни дялове. Основен принос имат луксозните марки Gaggenau и Thermador, както и растежът при вградените хладилници и газовите плотове. Същевременно BSH продължи целенасочено да укрепва марката Bosch и нейното присъствие, както и конкурентоспособността ѝ в региона.
Въпреки ценовия натиск, регион Европа регистрира ръст на продажбите от 1,2%. По този начин BSH успя да обърне тенденцията от предходните години дори при трудни пазарни условия. По-специално, 4% ръст на продажбите в сегмента на вградените уреди и положителното развитие на местните пазари, включително Германия, Обединеното кралство, Испания, Холандия и Италия, подчертават намерението на BSH активно да формира пазарите като водещ производител на домакински уреди в Европа.
Стабилен ръст на продажбите от +2,3% – и дори +24% в местна валута – беше наблюдаван и в региона на развиващите се пазари, който включва Турция, Източна Европа, Близкия изток, Индия и Африка. Това се подчертава и от новото регионално производствено съоръжение в Кайро. За да се отрази размерът, динамиката и стратегическото значение на индийския пазар, Индия ще се обособи като независим регион Индия от 2026 г.
Само регионът на Китай регистрира спад в продажбите от -7,1% – -3,2% в местна валута – поради продължаващата слабост на пазара. Въпреки това BSH успя да запази позицията си на водещ некитайски производител на домакински уреди на пазара.
Много от продуктовите категории на BSH са с положителен растеж въпреки трудните условия. BSH постигна обръщане на тенденцията в готварските уреди, като продажбите на фурни се увеличиха с 2,0% в сравнение с предходната година, а продажбите на котлони и абсорбатори се увеличиха с 2,6%, с ясна тенденция към котлони с вградени абсорбатори. Продуктовите групи на съдомиялните машини (+2,1%) и домакинските уреди (+0,1%) също отбелязаха ръст. Обслужването на клиентите на BSH, ключов фактор за осигуряване на дълготрайност на продуктите и удовлетвореност на потребителите и търговските партньори, също продължи да расте с леко увеличение на продажбите от +0,3% в сравнение с предходната година. Оборотът намаля при хладилници и фризери (-4,0%) и перални и сушилни (-1,0%). Това се дължи главно на конкурентната пазарна среда, която беше особено очевидна в регион Китай, където оборотът намаля и в двете продуктови групи.
През 2025 г. BSH за пореден път демонстрира способността си да разработва решения чрез целенасочени иновации, които вдъхновяват нашите потребители в ежедневието им, осезаемо ги облекчават и създават ясна добавена стойност. Фокусираните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност засилиха още повече вниманието ни към потребителите и по-бързата пазарна готовност на продукти и иновации. Поради тази причина инвестициите в научноизследователска и развойна дейност бяха допълнително увеличени през финансовата 2025 година с разходи от 847 милиона евро, представляващи 5,6% от годишните продажби в сравнение с предходната година. „Водещите на пазара иновации, задвижвани от инвестиции и разходи за научноизследователска и развойна дейност, са един от двигателите на растежа на BSH“, каза финансовият директор д-р Торстен Люке. Освен това BSH запази високото си ниво с ориентирани към бъдещето инвестиции в размер на 463 милиона евро или 3,1% от оборота, като по този начин подкрепи стратегията си за пазарен растеж. Инвестиции бяха направени например в дигитализация, изкуствен интелект, посрещане на нарастващите изисквания за сигурност на ИТ инфраструктурата, обслужване на клиенти, пазарно присъствие и продажби.
Успехът на тази стратегия беше очевиден и през 2025 г. с множество нови продукти, новаторски иновации и силен фокус върху технологии, поддържани от изкуствен интелект. „Не става въпрос само за технологии, а за решения, които правят домакинските уреди просто по-лесни и по-удобни за употреба, както и по-добри и по-надеждни. В комбинация с нашия инженерен, дизайнерски и приложен опит, това води до продукти, които са последователно съобразени с нуждите на нашите потребители“, каза д-р Матиас Мец. Наред с други неща, BSH представи първия в света вграден робот прахосмукачка и моп под марката Bosch, който е невидимо интегриран в кухнята, както и първото в света чекмедже за готвене на пара под марките Bosch, Siemens и Neff с пълен потенциал от функции за готвене на пара.
Продуктовата гама домакински електроуреди, по-специално прахосмукачки, кухненски роботи и напълно автоматични кафе машини, беше с особен фокус на иновациите през 2025 г. Продажбите на кухненския робот Bosch Cookit с функция за готвене се увеличиха, както и ръстът при напълно автоматичните кафе машини. BSH се възползва от допълнителен потенциал за растеж, като навлезе в нови сегменти с уредите Bosch Air Fryer и Bosch Spotless прахосмукачки и роботи за почистване.
Още един фокус на BSH бе поставен върху свързани и поддържани от изкуствен интелект решения, които предоставят конкретни ползи и правят ежедневието осезаемо по-лесно. По този начин домакинските уреди се трансформират от безшумни помощници в интелигентни партньори. Един пример за приложения, поддържани от изкуствен интелект, е първият в света конвертор на рецепти с изкуствен интелект за Bosch Cookit, който преобразува онлайн рецепти в автоматизирани програми за готвене, като по този начин разширява гамата от рецепти до безкрайност. BSH също така задава стандартите в областта на гласовото управление: първата фурна с напълно интегрирано гласово управление, поддържано от изкуствен интелект, е на пазара в Китай от началото на годината, като в близко бъдеще ще последват и други приложения в грижата за прането.
Пазарите ще останат нестабилни през текущата финансова година. Междувременно BSH остава убедена в правилността и необходимостта от своята стратегия. „Реално възстановяване на пазарите не е предвидимо. Не очакваме никакви попътни ветрове и през 2026 г., но имаме основата да се докажем дори на трудни пазари“, обобщава д-р Матиас Мец. „Нашият водещ принцип е да демонстрираме устойчивост и да инвестираме в бъдещето. Точно това направихме през 2025 г. Точно това ще продължим да правим последователно и енергично през 2026 г. Нашата цел е да оформяме пазарите – с ясни решения и последователно прилагане на нашата пътна карта за бъдещето.“
