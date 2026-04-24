BSH Home Appliances Group демонстрира силно присъствие на EuroCucina 2026 със своите марки Bosch, Siemens и Neff

EuroCucina се провежда от 21 до 26 април в Милано
Мюнхен, 22.04.2026 (BSH) – На изложението EuroCucina 2026 в Милано, Италия, BSH Home Appliances Group демонстрира своята сила като един от водещите световни производители на домакински уреди чрез своето емблематично мултибранд портфолио. С отделни щандове за Bosch, Siemens и Neff, BSH показва как всяка марка отговаря на различни потребителски нужди и стилове на живот.
EuroCucina се провежда от 21 до 26 април в Милано, Италия, и представя най-новите тенденции и иновации за съвременните кухни. BSH Home Appliances Group присъства с три щанда за своите марки Bosch, Siemens и Neff, демонстрирайки силата на своя мултибранд подход. В допълнение към трите марки на изложението, Gaggenau ще излага във Villa Necchi като част от дизайнерските събития FuoriSalone в Милано.
Рудолф Кльотшер, директор „Продажби и сервиз“ и член на Управителния съвет, казва: „EuroCucina ни дава възможност да подчертаем силните страни на нашите марки и да покажем как изглежда съвременната кухня. Нашата цел винаги е била да създаваме продукти, които наистина правят разлика в ежедневието на хората. Очакваме с нетърпение срещите с партньори, потребители и експерти от индустрията от цял свят.“
Марката за домакински уреди Bosch ще се представи под мотото „Works LikeABosch“, подчертавайки своята ангажираност към качество и издръжливост. Сред акцентите са вграденият робот за прахосмукачка и миене, както и хладилните уреди с максимален капацитет и врати, които могат да издържат до 70 кг.
На щанда на Siemens посетителите могат да изживеят „Интелигентност, която впечатлява“ – с интелигентни решения, използващи силата на изкуствения интелект, за да се адаптират към нуждите на потребителите. Сред акцентите са матово черната продуктова линия и интелигентната фурна с AI камера, която е част и от мини изложбата, отбелязваща 100 години фурни Siemens.
Neff ще представи на посетителите „Ренесансът на вкуса“ с кухненски уреди, които се вписват безпроблемно в кухните на страстните готвачи, като емблематичните фурни Slide & Hide®, котлони с вградена вентилация и други.