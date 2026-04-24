BSH Home Appliances Group демонстрира силно присъствие на EuroCucina 2026 със своите марки Bosch, Siemens и Neff

EuroCucina се провежда от 21 до 26 април в Милано

BSH представя силата на своето мултибранд портфолио на EuroCucina 2026 в Милано

Bosch, Siemens и Neff показват своите специфични визии за съвременната кухня, докато Gaggenau излага извън изложението във Villa Necchi по време на FuoriSalone

Иновациите във всички марки демонстрират как уредите на BSH подобряват качеството на живот у дома

Мюнхен, 22.04.2026 (BSH) – На изложението EuroCucina 2026 в Милано, Италия, BSH Home Appliances Group демонстрира своята сила като един от водещите световни производители на домакински уреди чрез своето емблематично мултибранд портфолио. С отделни щандове за Bosch, Siemens и Neff, BSH показва как всяка марка отговаря на различни потребителски нужди и стилове на живот.

EuroCucina се провежда от 21 до 26 април в Милано, Италия, и представя най-новите тенденции и иновации за съвременните кухни. BSH Home Appliances Group присъства с три щанда за своите марки Bosch, Siemens и Neff, демонстрирайки силата на своя мултибранд подход. В допълнение към трите марки на изложението, Gaggenau ще излага във Villa Necchi като част от дизайнерските събития FuoriSalone в Милано.

Рудолф Кльотшер, директор „Продажби и сервиз“ и член на Управителния съвет, казва: „EuroCucina ни дава възможност да подчертаем силните страни на нашите марки и да покажем как изглежда съвременната кухня. Нашата цел винаги е била да създаваме продукти, които наистина правят разлика в ежедневието на хората. Очакваме с нетърпение срещите с партньори, потребители и експерти от индустрията от цял свят.“

Марката за домакински уреди Bosch ще се представи под мотото „Works LikeABosch“, подчертавайки своята ангажираност към качество и издръжливост. Сред акцентите са вграденият робот за прахосмукачка и миене, както и хладилните уреди с максимален капацитет и врати, които могат да издържат до 70 кг.

На щанда на Siemens посетителите могат да изживеят „Интелигентност, която впечатлява“ – с интелигентни решения, използващи силата на изкуствения интелект, за да се адаптират към нуждите на потребителите. Сред акцентите са матово черната продуктова линия и интелигентната фурна с AI камера, която е част и от мини изложбата, отбелязваща 100 години фурни Siemens.

Neff ще представи на посетителите „Ренесансът на вкуса“ с кухненски уреди, които се вписват безпроблемно в кухните на страстните готвачи, като емблематичните фурни Slide & Hide®, котлони с вградена вентилация и други.