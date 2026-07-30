Андрей Ефтимов, eWeb.bg: Защо евтините AI сайтове и решения на конвейер струват скъпо на бранда ви

Споделено мнение от Андрей Ефтимов, собственик на Дигитална агенция eWeb.bg

Изкуственият интелект се превърна в най-обсъжданата тема в бизнеса през последните няколко години. Всеки ден получаваме въпроси от клиенти – как да интегрират AI в бизнеса , струва ли си да инвестират в него, наистина ли може да направи сайт за няколко часа и т.н.

След години работа с десетки клиенти в областта на уеб разработката, SEO оптимизацията и дигиталния маркетинг, искам да споделя честен поглед – без излишното преувеличаване. Защото истината за AI в бизнеса не е нито толкова розова, нито толкова черна, колкото я представят едните и другите.

AI автоматизацията работи най-добре, когато участвате в създаването ѝ

Първото, което искам да подчертая, е следното: вашият бизнес може наистина да има нужда от AI автоматизация или от използването на AI в процеса. Но е важно да участвате активно в създаването на тази автоматизация и AI интеграция. Разликата е огромна между автоматизация и AI, изградена около вашите реални процеси, и „готово решение“, което компанията X ви предлага наготово.

Когато автоматизацията е съобразена с начина, по който вие работите – с вашите специфики, стъпки и особености – тя реално улеснява екипа ви, като помага за извършването на по-голям обем задачи и др.

Когато обаче просто внедрите препоръчан отвън шаблон или готов софтуер, без възможност за персонализация, често се получава обратното – налага се вие да се адаптирате към системата, вместо тя да работи за вас. Затова моят съвет е да обсъдите това още на етап планиране и да настоявате процесите да следват вашата логика, а не чужда, освен ако последната не би помогнала повече.

И нещо важно: вие като собственици на бизнес е добре да знаете кое действие забавя вашите процеси и да предложите автоматизацията му или промяната на специалиста по AI. Когато имате идея просто да внедрите нещо с AI защото е тренд или конкурента го има – ами не, това в повечето случай не е добра идея.

Стара песен по нов AI стил: Нов дропшипинг модел на „бизнесмените“

Компании за софтуерни продукти с изкуствен интелект изникват всеки ден като гъби. Част от тях в момента се опитват просто да изкарат пари от препродажба – образно казано, това са „дропшипъри“ на тоукъни от гигантите като Claude AI и/или OpenAI. Накратко: предлагат ви новосъздадени инструменти, направени с AI за няколко дни, които на свой ред използват AI кредити от Claude AI и/или OpenAI за генерирането на резултат за техния софтуер – само че на значително по-висока стойност.

Като например, софтуер единствено за обработка на продуктови снимки с AI, като същия ефект може да бъде постигнат с предварителен промпт към един от големите модели или малък скрипт, направен от същия голям модел. Това е типичен пример за препродажба на тоукъни от гигантите.

Бъдете внимателни и се питайте: реално какво плащам ? Не е ли възможно да извърша същото действие с Claude AI и/или OpenAI след подходящ промпт ? Не купувам ли на завишена цена кредитите за този AI?

В много случаи по-разумното решение е да платите на програмист или агенция да ви изгради собствена система, съобразена с нуждите на вашия бизнес и работеща директно с Claude AI или OpenAI. Така получавате инструмент, създаден конкретно за вас – а не готово решение с една и съща логика, продавано на още Х клиента, независимо от спецификата и дейността им. И когато резултата от тази инструмент е еднакъв за още Х клиента и ваши конкуренти, вие губите отличителност.

AI няма да ви вземе работата – но ще промени начина, по който я вършите

Нека продължа с най-разпространения страх. Не, изкуственият интелект няма да замени експертизата и професионалната преценка на човека. Това, което AI прави отлично, е да оптимизира досадните и времеемки задачи – рутинната част от работата, която отнема часове, но не изисква стратегическо мислене.

Ще дам конкретен пример от собствената ни практика. Преди при SEO оптимизацията работехме с обемни екселски таблици, които обработвахме на ръка.

Днес процесът е различен – AI преработва данните в удобен формат, анализира ги, а после експерт взима финалните решения на база този анализ. Резултатът е същата (дори по-добра) работа за значително по-малко време. Но ключовата дума тук е „човекът експерт“ – защото преценката кое е важно и как да се приложи остава наша.

Нов сайт с AI – чудесно. Но защо евтиното решение може да е най-голямата ви грешка?

Един от най-честите проблеми, които виждам, е когато бизнесът остави AI изцяло да определи структурата, цветовете на сайта и генерално всичко по сайта. Това е грешка.

Изкуственият интелект не познава вашите конкурентни предимства – какво ви отличава от останалите на пазара, защо клиентът трябва да избере точно вас.

Затова моят съвет е ясен: покажете на AI инструмента кои са вашите конкурентни предимства и се погрижете те да изпъкнат още на първата страница.

Изобщо, колкото повече качествена информация подадете на AI, толкова по-добър резултат ще получите. Ако AI не ви дава очаквания отговор, причината почти винаги е една от двете – или няма достатъчно контекст, или сте му подали грешна информация.

Еднаквите AI дизайни са тих враг на вашия бранд

Ето къде стигаме до нещо, което ме притеснява все повече. Новите сайтове, генерирани от AI, често изглеждат еднакви – еднакви елементи, понякога дори еднакви цветове. От маркетингова гледна точка това по никакъв начин не е добре за бранда.

Не твърдя, че AI не бива да се използва за създаване на сайтове за брандове или онлайн магазини. Напротив – но нека това се случва по бранд бука на фирмата, по елементите от нейното лого, по предварително изготвен план от програмист с цел технически изисквания, настройки, текуща информация, отличаваща ви от конкуренцията и т.н., а не „на килограм“ за под 400 евро. Евтиното, готовото и бързо решение създава негативна конотация у клиента и в дългосрочен план брандът страда, дори собственикът да не го осъзнава в момента.

Ще дам пример защо това е реален риск – при нас в дигитална агенция eWeb.bg постъпи запитване от клиент с точно такъв казус.

Представете си потенциален клиент, който преди месец е попаднал на сайт, генериран от AI, за дейност, подобна на вашата. Тридесет дни по-късно попада на вашия бранд – също сайт, направен с AI, с подобни елементи и структура. За вас той все още няма изградено мнение. Но ако предишната фирма го е измамила, разпознаваемите дизайн елементи – макар и под съвсем друго име – ще събудят у него подсъзнателно усещане за същия измамник.

Брандът ви наследява чужда лоша репутация, без изобщо да е виновен.

Съвет: Доверете се за създаването на сайт на дигитална агенция или студио с дългогодишен опит в тази услуги, защото кода на сайта не е единствената част в създаването на сайта.

Внимавайте с технологията, на която е направен сайтът ви

Има и един технически капан, който често остава скрит за собственика на бизнеса. Някои съвременни технологии за изграждане на сайтове – например Vue.js – по подразбиране зареждат съдържанието изцяло чрез JavaScript в браузъра на потребителя. Този тип зареждане е по-бавно, по-тежко за индексиране и по-нестабилно. Търсачки като Google изразходват повече ресурс, за да разберат страницата ви, а при всяка грешка в скрипта, забавяне или блокиран ресурс рискувате част от съдържанието ви просто да не бъде видяно навреме или изобщо да не бъде индексирано.

Тук е ключовият момент, който много бизнеси пропускат: решението не е да избягвате тези технологии, а да работите с програмист и съвместно с дигитална агенция, за да запознае програмиста как да ги приложи правилно.

Именно разработчикът трябва да настрои коректно сървърното рендиране (SSR) или предварителното генериране на страниците (SSG) – с решения като Nuxt при Vue.js – така че Google да получава готово съдържание още при първото зареждане. Това не е автоматична настройка, която се включва с един бутон. Изисква правилна конфигурация на кеша, на мета таговете, на динамичните маршрути и на структурираните данни за всяка страница поотделно.

Разликата между добре и зле реализирано сървърно рендиране е разликата между сайт, който се индексира бързо и пълноценно, и сайт, който Google обхожда бавно, частично или изобщо не обхожда и индексира.

За SEO това е сериозен риск, защото последиците не са очевидни – сайтът изглежда напълно наред за окото на собственика, но не се представя добре в резултатите от търсене. А ако сайтът ви е генериран от AI инструмент, проверката е още по-важна – самият инструмент няма да ви предупреди, че е заложил SEO проблем още в основата на проекта.

AI може да направи сайт – но и сериозни пробиви в сигурността

Да, AI може да направи сайт. Но за съжаление, когато промптът не е добър, инструментът допуска сериозни секюрити бъгове. Това не е теоретичен проблем и вече е доказано – в световен мащаб към 2026 г. именно това увеличи хакерските атаки и броя на компрометираните ресурси – сървъри, сайтове и бази данни.

Данните са показателни. Според доклада на Veracode за сигурността на генерирания от AI код, тестван върху над 100 големи езикови модела, AI-генерираният код съдържа 2,74 пъти повече уязвимости от кода, писан от човек, като 45% от образците въвеждат уязвимости от списъка OWASP Top 10. Само до юни 2025 г. AI-генерираният код е добавял над 10 000 нови проблема със сигурността месечно – десетократен ръст спрямо края на 2024 г.

Има и друг, по-коварен аспект. Самият AI може да бъде манипулиран да открие уязвимост в даден сайт и да го хакне. Точно затова е изключително важно да защитите сайтовете си с професионална поддръжка.

Дори вече има сериозен пробив от AI по отношение на проверката за роботи - reCAPTCHA v2, която стандартно се поставя в контактни форми, рег. форми и т.н. с цел защита от спам. Преди няколко дни имахме запитване за сайт с подобни атаки, като AI успяваше да премине успешно проверката, без да я заобикаля технически. Същата reCAPTCHA v2 обаче се използваше далеч в годините за защита, а днес вече има по-иновативни защити от спам.

Ние от eWeb.bg предлагаме поддръжка на сайт за вашият бизнес и от началото на 2026 г. фокуса е именно в сигурността, защитата и обновяването на системите, тъй като старите защити вече не работят срещу AI.

Не чакайте да стане късно – често при нас пристигат партньори с вече хакнати сайтове и пострадали позиции в Гугъл или други технически проблеми, вследствие на хакната система.

Инвестицията в сигурност винаги е по-евтина от цената на един пробив.

Кога AI обслужването е грешен избор

Изкуственият интелект е чудесен инструмент, но не е универсален. AI асистентите за обслужване на клиенти не са приложими за всеки тип бизнес. При B2B комуникация например телефонно обаждане от AI асистент е неподходящо – там доверието и персоналният контакт са в основата на всяка сделка. Важно е да преценявате кога технологията помага и кога, напротив, вреди на отношенията с клиента. Друг пример са сайтове за специфични и неуниверсални услуги – там също човешкият фактор е с приоритет.

Защо уеб студиото не е достатъчно

И стигам до може би най-важното. Направете изработка на сайт с маркетинг агенция или с консултация с тях, а не само с уеб студио. Причината е проста – само уеб студио не може да разбере идеята на маркетинговата фуния и потребителската пътека за бизнеса ви. А именно това отличава работещите сайтове от стандартните.

Сайтът не е просто красива витрина. Той е инструмент, който трябва да води потребителя по определен път – от първото докосване с бранда до реалната поръчка.

Уеб студио, което гледа единствено техническата страна, ще ви направи сайт, който изглежда добре, но не продава. Разбирам, че това прави и разлика в цената. Но точно тази разлика отличава инвестицията от разхода.

Изкуственият интелект е мощен съюзник на бизнеса, когато го използвате осъзнато. Той не е заплаха за работните места, а инструмент, който освобождава време за важното. Но не е и магическа пръчка, на която можете да поверите бранда си без надзор. Разликата между успеха и скъпата грешка не е в това дали използвате AI, а в това дали зад него стои човек с реален опит, маркетингово мислене и разбиране за вашия бизнес.

Евтиното AI решение на конвейер може да ви спести няколко стотин евро днес. Но ако вреди на бранда ви, компрометира сигурността ви или не продава, то се превръща в най-скъпата грешка, която можете да допуснете.